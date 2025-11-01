全日本大学駅伝（２日、熱田神宮〜伊勢神宮）の監督記者会見が１日、名古屋市内で行われた。２大会ぶりの優勝を狙う駒大・藤田敦史監督は、目標を「出雲からの巻き返し 優勝」とパネルに記し、「全日本と箱根の２冠を達成したい。誰を使っても遜色ない走りができる自信が今回はある。何より佐藤圭汰が戻ってきた。相性が良い全日本で１７度目の優勝を狙って準備してきた。頑張りたい」ときっぱりと言い切った。

ケガのため出雲駅伝を欠場していたエース・佐藤圭汰（４年）が復帰する。６月に恥骨の炎症が発覚。同じ場所をけがするのは２度目だったといい、大八木総監督の下で慎重に調整してきた。夏の合宿にも別メニューに取り組み、９月ごろから少しずつ練習の強度も上げた。

出雲駅伝には間に合わなかったが、その後は順調に回復。指揮官は「本人の中出は７割とかそのくらいの状態ではある」というが「（佐藤は）『前半区間のスピード区間に入るよりも後半区間で押していく区間の方が、自信がある』ということだったので、自信をもって配置をした」とエース区間の７区（１７・６キロ）に投入した。「２分５０秒くらいのペースでいけば、大体４９分後半から５０分くらいで行く計算。その状態までは戻っている」と話した。