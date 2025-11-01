»¥ËÚ½Ð¿È¡¦CANDY TUNE¾®ÀîÆà¡¹»Ò¡¢ÃÏ¸µ³®Àû¥é¥ó¥¦¥§¥¤ Æ²¡¹¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤Ë´¿À¼¡Ú¥µ¥Ä¥³¥ì2025A/W¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/01¡Û7¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦CANDY TUNE¡Ê¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥Á¥å¡¼¥ó¡Ë¤Î¾®ÀîÆà¡¹»Ò¤¬11·î1Æü¡¢ËÌ³¤Æ»Î©Áí¹çÂÎ°é¥»¥ó¥¿¡¼¡ÊËÌ³¤¤¤¿¤¨¡¼¤ë¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖSAPPORO COLLECTION 2025 AUTUMN/WINTER¡×¡Ê°Ê²¼¡Ö¥µ¥Ä¥³¥ì¡×¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»¥ËÚ½Ð¿È¥«¥ï¥é¥Ü¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥¹¥¿¥¤¥ëºÝÎ©¤Ä¥é¥ó¥¦¥§¥¤
¥ß¥Ë¾æ¤Î¥Ü¥È¥à¥¹¤Ë¥°¥ì¡¼¤Î¥³¡¼¥È¤ò±©¿¥¤ê¡¢Âç¤Ö¤ê¤Î¥¤¥ä¡¼¥Þ¥Õ¤ò¤¢¤ï¤»¤¿µ¨Àá´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÅß¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÅÐ¾ì¡£Æ²¡¹¤È¤·¤¿¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¥é¥ó¥¦¥§¥¤¥È¥Ã¥×¤Ç¤Ï¶»¤Ë¼ê¤òÅö¤Æ¥¥å¡¼¥È¤Ë·è¤á¥Ý¡¼¥º¡£²ñ¾ì¤«¤é¤ÏÂç¤¤Ê´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
º£¤ò¤È¤¤á¤¯¥â¥Ç¥ë¤ä¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¤½¤·¤ÆÃÏ¸µ¡¦ËÌ³¤Æ»½Ð¿È¤Î¥â¥Ç¥ë¤ä¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤¿¤Á¤¬½¸·ë¤¹¤ë¡Ö¥µ¥Ä¥³¥ì¡×¡£23²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëº£²ó¤Ï¡ÖICE MONSTER¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¤Ê¤´¤ß¡¢´õ¶õ¡¢¤È¤¦¤¢¡¢OCTPATH¡¦À¾ÅçÏ¡ÂÁ¡¢CANDY TUNE¤é¤¬½Ð±é¡£MC¤Ï¥Õ¥©¡¼¥ê¥ó¥é¥Ö¡¦¥Ð¡¼¥Ó¡¼¡¢ABEMA¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¦À¾ß·Í³²Æ¤¬Ì³¤á¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¢¡¾®ÀîÆà¡¹»Ò¡¢ÃÏ¸µ³®Àû¥é¥ó¥¦¥§¥¤
¢¡¡Ö»¥ËÚ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó2025 A/W¡×¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖICE MONSTER¡×
