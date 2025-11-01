佐々木希、平成ギャル風制服ショット公開「奇跡の可愛さ」「現役でいけそう」と反響
【モデルプレス＝2025/11/01】女優の佐々木希が10月31日、自身のInstagramを更新。ギャル風制服姿を公開した。
佐々木は「先日、仲良しファミリーで集まってハロウィンパーティー」とコメントし、ハロウィンパーティーの料理やスイーツの数々を公開。さらに「ママチームは、話し合ってみんなで今年はギャルをやろうとなり笑 そういえば、初主演映画の『天使の恋』の制服がクローゼットにあるなぁと思い出し着てみた 懐かしい！」と綴り、顔にハートの装飾のシールを貼り、ブレザーにネクタイの制服姿でギャルピースをしているショットを披露した。
この投稿に、ファンからは「奇跡の可愛さ」「ギャルのんちゃん天使」「制服似合いすぎ」「すごく馴染んでる」「現役でいけそう」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆佐々木希、平成ギャル風ショット公開
◆佐々木希の投稿に反響
