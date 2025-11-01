希空（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/11/01】タレントの杉浦太陽と辻希美の長女・希空（のあ）が11月1日、北海道立総合体育センター（北海きたえーる）で開催されたファッションイベント「SAPPORO COLLECTION 2025 AUTUMN/WINTER」（以下「サツコレ」）に出演した。

【写真】辻ちゃん長女、美脚輝くガーリー冬コーデ

◆希空、美脚披露


希空は、黒の耳当てにミニスカート、ニーハイブーツを合わせたギャル風のコーディネートで登場。目元にはラメが散りばめられ、ツヤ感のあるリップでガーリーさをオン。冬らしいファッションで美しい脚を披露していた。

このランウェイにネット上では、「参考になる」「ラメ可愛い」「スタイル抜群」「冬っぽくて可愛い」「似合いすぎ」などと反響が上がっている。

◆「札幌コレクション2025 A/W」テーマは「ICE MONSTER」


今をときめくモデルやアーティスト、そして地元・北海道出身のモデルやインフルエンサーたちが集結する「サツコレ」。23回目を迎える今回は「ICE MONSTER」をテーマに、希空のほか、なごみ、とうあ、OCTPATH・西島蓮汰、CANDY TUNEらが出演。MCはフォーリンラブ・バービー、ABEMAアナウンサー・西澤由夏が務める。（modelpress編集部）

