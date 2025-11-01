辻ちゃん長女・希空（のあ）、ミニスカ×ニーハイブーツの“ギャルっぽ”コーデに反響殺到「似合いすぎ」【サツコレ2025A/W】
【モデルプレス＝2025/11/01】タレントの杉浦太陽と辻希美の長女・希空（のあ）が11月1日、北海道立総合体育センター（北海きたえーる）で開催されたファッションイベント「SAPPORO COLLECTION 2025 AUTUMN/WINTER」（以下「サツコレ」）に出演した。
【写真】辻ちゃん長女、美脚輝くガーリー冬コーデ
希空は、黒の耳当てにミニスカート、ニーハイブーツを合わせたギャル風のコーディネートで登場。目元にはラメが散りばめられ、ツヤ感のあるリップでガーリーさをオン。冬らしいファッションで美しい脚を披露していた。
このランウェイにネット上では、「参考になる」「ラメ可愛い」「スタイル抜群」「冬っぽくて可愛い」「似合いすぎ」などと反響が上がっている。
今をときめくモデルやアーティスト、そして地元・北海道出身のモデルやインフルエンサーたちが集結する「サツコレ」。23回目を迎える今回は「ICE MONSTER」をテーマに、希空のほか、なごみ、とうあ、OCTPATH・西島蓮汰、CANDY TUNEらが出演。MCはフォーリンラブ・バービー、ABEMAアナウンサー・西澤由夏が務める。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】辻ちゃん長女、美脚輝くガーリー冬コーデ
◆希空、美脚披露
希空は、黒の耳当てにミニスカート、ニーハイブーツを合わせたギャル風のコーディネートで登場。目元にはラメが散りばめられ、ツヤ感のあるリップでガーリーさをオン。冬らしいファッションで美しい脚を披露していた。
◆「札幌コレクション2025 A/W」テーマは「ICE MONSTER」
今をときめくモデルやアーティスト、そして地元・北海道出身のモデルやインフルエンサーたちが集結する「サツコレ」。23回目を迎える今回は「ICE MONSTER」をテーマに、希空のほか、なごみ、とうあ、OCTPATH・西島蓮汰、CANDY TUNEらが出演。MCはフォーリンラブ・バービー、ABEMAアナウンサー・西澤由夏が務める。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】