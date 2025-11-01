「今日好き」りんか、ワンショルミニ丈ニットで美肩＆美脚際立つ【サツコレ2025A/W】
【モデルプレス＝2025/11/01】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」に参加していたりんかが11月1日、北海道立総合体育センター（北海きたえーる）で開催されたファッションイベント「SAPPORO COLLECTION 2025 AUTUMN/WINTER」（以下「サツコレ」）に出演した。
【写真】「今日好き」出身美女、圧巻美脚披露
りんかはワンショルダーのミニ丈ワンピースに、ボアのロングブーツとバッグをあわせた、ウィンターシーズンに映える装いで登場。ウォーキングでは美しい肩とスラリと伸びた脚を披露すると、ランウェイトップではキュートに投げキッスを飛ばし、会場から大きな歓声を浴びた。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。りんかは「カンヌン編」に出演していた。
今をときめくモデルやアーティスト、そして地元・北海道出身のモデルやインフルエンサーたちが集結する「サツコレ」。23回目を迎える今回は「ICE MONSTER」をテーマに、なごみ、希空、とうあ、OCTPATH・西島蓮汰、CANDY TUNEらが出演。MCはフォーリンラブ・バービー、ABEMAアナウンサー・西澤由夏が務める。（modelpress編集部）
◆「今日好き」りんか、“ワンショル”ミニ丈ワンピでスタイル輝く
◆「札幌コレクション2025 A/W」テーマは「ICE MONSTER」
