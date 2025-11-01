LDH新オーディション「ガルバト」5次審査進出者発表 16人から2人脱落
【モデルプレス＝2025/11/01】E-girlsの二代目リーダーを務めていたモデルの佐藤晴美による“ガールズ版EXILE TRIBE”プロジェクト「ガルバト -GIRLS BATTLE AUDITION-」（日本テレビ系／毎週土曜14時30分〜）の第9話が11月1日に放送され、5次審査進出者が明らかになった。＜※ネタバレあり＞
一次審査では、佐藤自ら全国を巡って選び抜いた60人の候補生が集められ、ダンス・ボーカル・ラップの課題が課された二次審査では60人から24人に。三次審査からは、LDHに所属する3人組ガールズユニット・iScream（アイスクリーム）のヒナタ、ユナも参加し、26人で審査に挑んだ。4チームに分かれ24時間で完成させたパフォーマンスを披露したスキルチェックでは、26人の中から三次審査通過者18人が決定。四次審査では1週間の合宿が行われ、中間発表ではオウミとユチナの脱落が発表されていた。
合宿審査後半、チーム審査に加えてダンストラック審査が追加され、激しいダンスを3日間で覚えて披露。チームパフォーマンス、ダンストラックパフォーマンスの審査の結果、1位で呼ばれたのはヒナタ。三次審査、合宿での中間発表で1位に選ばれ続けてきたヒナタは「プレッシャーもすごくあった」とし、「記憶があまりないくらい嬉しい」と語った。同じくiScreamのユナは3位という結果になり、悔しさをにじませていた。
ちゃんみなプロデュースのガールズグループオーディション「No No Girls」に参加していたアイコは4位、モモは10位に。8月にLDH所属のパフォーマンスグループ・Girls2（ガールズガールズ／「2」は二乗が正式表記）を卒業したトア（原田都愛）は、8位で通過した。
13位には歌・ダンスともに未経験ながらも、目覚ましい成長を見せたマノンが選出。ココル、モエが脱落した。
日本の音楽やガールズパワーを世界に、そして次の世代に届けていくためEXILEから続くLDHボーイズグループの系譜“EXILE TRIBE”のような、まさに“ガールズ版EXILE TRIBE”の始まりとなる新たなガールズグループを誕生させるオーディション。佐藤が自ら全国を巡り、選び抜いた原石たちを、EXILE NAOTO、小杉竜一（ブラックマヨネーズ）、黒田みゆ（日本テレビアナウンサー）の3人が見届ける。
さらに、Hulu独占の未公開ドキュメントシーンを収録したHulu特別版が、地上波放送後の毎週土曜15時から配信される。（modelpress編集部）
1位：ヒナタ（20）
2位：ユララ（18）
3位：ユナ（21）
4位：アイコ（19）
5位：コイロ（16）
6位：ミナミ（16）
7位：シモダミュウ（17）
8位：トア（20）
9位：ヨシオカミュウ（17）
10位：モモ（17）
11位：ニコリ（16）
12位：コハル（16）
13位：マノン（15）
14位：マリン（15）
