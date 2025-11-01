◆米大リーグ ワールドシリーズ第６戦 ブルージェイズ１―３ドジャース（３１日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）

ドジャースが３１日（日本時間１１月１日）、２勝３敗の崖っぷちで迎えたワールドシリーズ（ＷＳ）第６戦の敵地・ブルージェイズ戦で薄氷の勝利をもぎ取り、１９９８年〜２０００年のヤンキース以来、球団としては史上初となるＷＳ連覇に逆王手をかけた。

山本由伸投手（２７）が先発で６回５安打１失点６奪三振。３試合連続完投はならなかったが、ポストシーズン（ＰＳ）通算６勝目で日本人最多記録を更新。ダルビッシュ有、田中将大を２年目で超えた。３―１と２点リードの８回から登板した佐々木朗希投手（２３）は回またぎとなった９回に無死二、三塁の大ピンチを招いて降板したが、第７戦の先発が有力視されていたグラスノーが４番手で“神リリーフ”を見せて試合を締めた。「１番・ＤＨ」で先発出場した大谷翔平投手（３１）は８回に３試合、１７打席ぶりの安打となる左中間フェンス直撃の二塁打を放ち、３打数１安打１四球だった。

９回は朗希が先頭のカークに死球を与え、続くバージャーには中越え二塁打を浴びた。打球がセンターのフェンスまで到達すると、中堅ディーンはボールが挟まって取れないとアピールした。その間に打者走者まで生還したが、エンタイトルツーベースの判定。結果的には“頭脳プレー”が生きた。ピンチで救援登板したグラスノーはクレメントを一飛に仕留めると、続くヒメネスは左直に仕留めたが、二塁走者が飛び出しており、左翼のＥ・ヘルナンデスがランニングスロー。送球はハーフバウンドとなるもが、二塁ロハスがつかんで併殺が完成した。リプレー検証の結果も判定は変わらなかった。

試合後、ロバーツ監督は「素晴らしかったが、現行のルールでは、実際にはプレーを続けるのが正解。その後にボールが挟まったかどうかをリプレーで確認できる。とはいえ、彼がボールが挟まったことをすぐに認識していたのは良かったし、外野審判もすぐにボールデッドを宣告したので、結果的にいい形になった」と解説したが、ディーンは「彼が強くたたきつけた打球はそのままフェンスに挟まったんだ。自分はルールを知っている。だからそんなはず（インプレー）はないだろうと思った。彼らはそのルールを尊重しなければならないからね。少し怖かったけど、自分の野球の勘を信じた」と明かした。

「自分は手を挙げた。そして待っていた。周りの皆も同じように手を挙げているのが見えた。そして彼（バージャー）に視線を戻したら、彼はまだ走っていたんだ。嫌だなと思った。それでボールをつかもうとした。一度つかんで、つかみ直して、そして投げたんだ」。さらに「自分はボールがフェンスにはね返るのを待っていた。彼はそれほど強く打ったんだ。しかしはね返らなかった。これは確実に挟まっているなと。そして手を伸ばした時、引き抜くのに２度引っ張る必要があった。だから本能を信じたんだ」と説明した。