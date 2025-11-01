今季の学生３大駅伝第２戦、全日本大学駅伝は２日に名古屋市熱田神宮西門前スタート、三重・伊勢市伊勢神宮内宮宇治橋前ゴールの８区間１０６・８キロで行われる。大会前日の１日、監督会見が行われ、７年ぶり３度目の優勝を目指す青学大の原晋監督（５８）が大胆に全区間のオーダーを公表した。

全日本大学駅伝の大会ルールでは、出場各校が１０月８日に選手１６人を登録。その中から１０月３０日正午までに１〜８区の選手と補欠５人を登録。レース当日の午前６時３０分まで区間登録選手と補欠登録選手を３人以内、交代できる。

原監督は補欠に登録しているエースで主将の黒田朝日（４年）をエース区間の７区（１７・６キロ）、今年１月の箱根駅伝ではルーキーながら１０区（２３キロ）で歴代２位の１時間８分２７秒の好記録で区間賞を獲得した小河原陽琉（２年）を最長の最終８区（１９・７キロ）、期待のルーキー椙山一颯（いぶき）を１区（９・５キロ）に、それぞれ当日変更で投入するプランを明かした。

「黒田朝日は７区、小河原陽琉は８区で準備しております」と大方の予想通りの区間配置に加え、椙山の１区起用についても言及した。「今回は８人ぎりぎりしか連れてきておりません。『もうひとつの出雲駅伝』で頑張った椙山は１区を予定しています」と原監督は隠すことなく話した。

椙山は学生３大駅伝開幕戦の出雲駅伝（１０月１３日）では出番がなかったが、レース終了後に、補欠選手と対象とした５０００メートル記録会（通称「もうひとつの出雲駅伝）で１３分５５秒９３でトップを取った。「出雲駅伝でチームは悔しい結果になりました（７位）。次の全日本大学駅伝では選手に選ばれるように頑張ります」と伊勢路に向けて意欲を示していた。１日、名古屋市内で行われた前日調整で椙山はキレのある走りを見せ「切り込み隊長」として準備した。

原監督は「絶口調」。今大会に向けては「朝日にかける大作戦」を発令。「黒田朝日は必ず快走しますよ。黒田朝日にタスキを渡すまでに、どれだけ踏ん張れるか、が鍵になります。もちろん、黒田朝日ひとりに責任を負わせるわけではなく、全員の走りが大事になります。それに今大会は朝日新聞社さん、テレビ朝日さんなどが主催です。テレビ朝日で生中継されます。大会そのものを盛り上げたい。名付けて『朝日にかける大作戦』です！」。原監督は堂々と話した。

さらに大胆に順位予想も披露。「優勝は駒大、２位は国学院大、３位は早大、４位は青学大、５位は創価大、６位は中大、でしょう」と一気に順位と大学名を読み上げた。

会見では、監督リポーターを務める増田明美さんに対し「駅伝の競技特性として、野球やサッカーと違って、試合が始まったら、監督の采配はありません。スタートラインに立たせるまでが仕事です。監督バスではエンタメ要素を満載でいきましょう」と笑顔で呼びかけた。

原監督の勢いが青学大のレースにつながるか。注目の戦いが迫ってきた。

青学大の区間登録選手と補欠は以下の通り。

▽１区（ ９・５キロ）神邑 亮佑（１年）

▽２区（１１・１キロ）荒巻 朋熈（４年）

▽３区（１１・９キロ）宇田川瞬矢（４年）

▽４区（１１・８キロ）塩出 翔太（４年）

▽５区（１２・４キロ）佐藤 有一（４年）

▽６区（１２・８キロ）飯田 翔大（２年）

▽７区（１７・６キロ）鳥井 健太（３年）

▽８区（１９・７キロ）平松 享祐（３年）

▽補欠 黒田 朝日（４年）

熊井 渓人（３年）

小河原陽琉（２年）

椙山 一颯（１年）

前川竜之将（１年）