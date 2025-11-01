俳優の松谷鷹也が１日、都内で鈴木京香とダブル主演する映画「栄光のバックホーム」（秋山純監督、２８日公開）の第３８回東京国際映画祭内でのワールドプレミアに出席した。

２０２３年に死去した元阪神タイガース・横田慎太郎さんの生涯を描いた作品。横田さんは将来を嘱望されながら２１歳で脳腫瘍を発症し、引退を余儀なくされた。

生前の横田さんと親交があり「出会って４年くらいになる。慎太郎さんと歩んできた時間は宝物のような時間」。印象を「まっすぐな人で、でもどこか天然というか少し抜けているところもあった。目の前のことをただ一生懸命、目標を立てて、１日１日大切に生きていた」と懐かしんだ。

目元を潤ませながら「映画が完成して１人でも多くの方に慎太郎さんのことを知っていただけるように、自分のできることを引き続き全力でやっていきたい。引き続き見守っていただけたらうれしいです」と呼びかけた。

松谷は元高校球児。本作にも登場する横田さんと同僚だった元阪神・北條史也内野手と対戦経験もある。「高校の時に対戦したことある。僕はホームランを打たれました」と明かすと、場内から笑いが起こっていた。