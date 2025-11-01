ＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」でヒロイン（松野トキ）を務める高石あかりと夫役のトミー・バストウが１日、総合で放送された「土スタ」に生出演した。この日は大阪からの公開生放送。

ラフカディオ・ハーン（小泉八雲）をモデルにしたヘブンを演じているバストウは、「緊張するわ〜」と流暢な日本語を披露しながら、役作りで猫背にしていることなども説明。司会の近藤春菜が「日本語ペラペラなことにもビックリしてるんですけど」と驚いたほど流暢な日本語で、ＳＮＳ上でも「ずいぶん日本語が堪能でびっくり！」「ヘブンさん、日本語お上手！」と驚きの声が。

すらっとした高身長のイケメンぶりにも「そうか、トミーさんはスラッとしてんな？と思ったけど、ヘブンさんと違って猫背じゃないからか」「素のトミーさんはイケメンだしお若く見える！」「ヘブンさんとはまたちがうダンディでカッコ良い」などの声が上がる反響となっている。

バストウはイギリス出身。米ドラマシリーズ「ＳＨＯＧＵＮ 将軍」で主要人物の１人、日本語が堪能なポルトガル人司祭を演じた。日本が大好きで、日本語は１０年前からほぼ独学で学んでいたという。この日の番組でも「最近、日本に来てからブームは銭湯です」「サウナも大好き」と流暢な日本語で語り、笑顔を見せていた。

会場には来日中の両親の姿も。バストウは「（両親は日本には）１カ月、直島に行った、高野山にも行った」などと日本語で説明した。