千鳥の大悟（45）が10月31日、フジテレビ系「酒のツマミになる話」（金曜午後9時58分）に出演。番組で着用する派手な長袖シャツについて選択権がなくて着ていると弁明した。

相方ノブがいつも番組で大悟の着用する派手なシャツを指して「エルメスのカバンに巻くヤツやな」とエルメスのバッグ「バーキン」に巻くスカーフに似ているとツッコミを入れた。大悟は「でもな、もう1個ワシの持ってきてほしいわ」と用意された衣装が2着あって、採用しなかったもう1着についてスタジオに持ってきてほしいと要求。

ノブの着用している地味な白系のシャツと大悟が自分の着用している派手なグリーンのシャツを交互に指さして「これとこれならどっちですか、なら好きでこっちを選んでるみたいやん。でも見てくれたら分かるんやけれども、どっちもこれやねん」と自分のグリーン系の派手シャツを指さした。

もう1着がスタジオに届くと「もう1個もこれやねん」と高く掲げるとノブは「これもバーキンに巻くやつか？」と同意。大悟は「バーキンに巻く服を着とる」とスタジオを笑いを誘いデザインを凝視して「カッコいいけどね。着れないしね、これ」と話した。背中のデザインは燃えさかる夕日から大きな旅客機が飛び立って、その両翼から白い細い飛行機雲が何本も流れている派手なシャツだった。

「酒のツマミになる話」はこの日の放送回冒頭で、年内終了がテロップで発表された。また大悟も「ノブとも話し合った結果、酒のツマミになる話、やめま〜す」「面白くなければテレビじゃない、フジテレビ！ ありがとうございました」と自らの口で報告した。