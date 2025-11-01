千鳥の大悟（45）が10月31日、フジテレビ系「酒のツマミになる話」（金曜午後9時58分）に出演。推しの話題を振られて、ドジャース大谷翔平投手（31）の人気について私見を語った。

神田愛花が千鳥に対して「お2人は推しとかあるんですか」と質問し、大悟は「でも、本当にベタに大谷」と現在ワールドシリーズを戦っているドジャース大谷翔平投手（31）の名指しした。山田裕貴が「それこそ番組でやられてましたもんね」と千鳥2人が渡米してドジャースを特番で取材したことを話した。

大悟は「こんなに生まれてきて、人のことを見てることないわ。今まで子どものころからコンサートとか見たことないのに」と話した。神田から「一番の魅力は何ですか」と問われて「何かね、桜と一緒で、満開の桜の下を歩いている人が、見ないことってないでしょ。もう、下向いて歩く人いない。意識してなくても見る。あれと一緒、大谷」と力を込めて話した。

相方ノブも「それぐらいスゴいことをずっとしてるもんね」と同調した。大悟は「漫画で描いても描きすぎみたいなことしてるから」と話すとノブも「日本全体が一致団結したトークになることがすごい」と日本で起こっている現象についても手振りを交えて話した。

「酒のツマミになる話」はこの日の放送回冒頭で、年内終了がテロップで発表された。また大悟も「ノブとも話し合った結果、酒のツマミになる話、やめま〜す」「面白くなければテレビじゃない、フジテレビ！ ありがとうございました」と自らの口で報告した。