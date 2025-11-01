今週は「ファンフェスティバル【鷹奉祭】入場招待券」を3人にプレゼントします。

11月24日に開催する福岡ソフトバンクホークスファンフェスティバル2025「打って、歌って、踊ってバリタカ球宴Presented by Fanatics」のペア招待引換券です。

今年は「音楽とスポーツの宴」をテーマに楽しいイベントが盛りだくさん！ 3年振りとなるホームランダービーや紅白戦も実施します☆

応募はこちらをクリック

応募の締切は11月7日の正午です。応募はお一人さま一回まで。二回目以降の応募は無効となります。発表は発送をもって代えます。

◇ ◇ ◇

11月24日は福岡ソフトバンクホークスファンフェスティバル2025を開催！ 今年は「音楽とスポーツの宴」をテーマに「打って、歌って、踊ってバリタカ球宴Presented by Fanatics」と題し、ファンの皆さまと選手が一体となって盛り上がれる企画を多数ご用意！

前半は選手歌唱企画などの音楽ステージイベント、後半は3年振りとなるホームランダービーや紅白戦を実施します！入場券は好評販売中！詳しくはファンフェスティバル特設サイトをご確認ください！