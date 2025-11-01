及川光博が、全国8カ所11公演で開催したワンマンショーツアー『DISCO☆ENDORPHIN』の映像作品を12月24日にリリースする。

（関連：藤井隆と及川光博、多方面で活躍するエイジレスな魅力 再評価される両者の共通点とは？）

本作は、千葉県 市川市文化会館大ホールからスタートした全国ツアーの中から、ツアー中盤の東京 LINE CUBE SHIBUYAでの模様を収録。本ツアーのイメージカラーはパープル＆ゴールドで、ゴージャスなステージとダンスミュージック、華やかな衣装と世界観で“誰もが笑顔になれるワンマンショー”となっている。

本作には、10月24日にBS10プレミアムにて放送されたライブ映像の完全版として、オンエアではカットされた楽曲も収録されている。パッケージには、24Pのライブフォトブックが付くほか、副音声では本人によるオーディオコメンタリーを収録。購入者特典には、躍動感のあるオンステージショットのクリアファイルが用意されている。

また、去年に引き続きセブンネットショッピングでのみ購入できる『ENDORPHINZ☆キャップ』付きセット商品のリリースも決定。早期予約期間内にセブンネットショッピングにてバンドル商品を予約すると、“特製メリクリ☆化粧箱パッケージ”にて発送される。

（文＝リアルサウンド編集部）