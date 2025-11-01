B¥ê¡¼¥°´ÑÀï¤Ç³Ø¤ó¤À¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥¯¥é¥Ö¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡¡¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥¼¥Õ¥¡¡¼Ê¡²¬¤¬ÉÁ¤¯Ì¤Íè¿Þ¤Î°ìÃ¼¤ò¼Â´¶¡ÚÂè3´üOTTO¡ª³ØÀ¸¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¼¥ß¦¡Û
¡¡À¾ÆüËÜ¿·Ê¹¼Ò¤¬¼çºË¤¹¤ëÂè3´ü¡ÖÀ¾¥¹¥ÝWEB¡¡OTTO¡ª³ØÀ¸¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¼¥ß¡×¤ÏÂè6²ó¹ÖºÂ¤¬³«¤«¤ì¤¿¡£º£²ó¤Ï¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¦B¥ê¡¼¥°2Éô¡ÊB2¡Ë¤Î¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥¼¥Õ¥¡¡¼Ê¡²¬¤Î»î¹ç´ÑÀï¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¡£¸½ÃÏ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÂÎ´¶¤·¤¿¼õ¹ÖÀ¸¤Ï¡¢Ê¡²¬¤¬ÌÜ»Ø¤¹º£¸å¤Î¥¯¥é¥Ö±¿±Ä¤ÎÊý¸þÀ¤âÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ
¢£¥¯¥é¥Ö¤ÎÌ¤Íè¿Þ¤È¤Ï
¡¡º£²ó¤Ï10·î24Æü¤ËÊ¡²¬»Ô¤Î¾ÈÍÕÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿B2Ê¡²¬¤È¿®½£¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥¦¥©¥ê¥¢¡¼¥º¤Î°ìÀï¤òË¬¤ì¤¿¡£B¥ê¡¼¥°¤Î´ÑÀï¤¬½é¤á¤Æ¤È¤¤¤¦¼õ¹ÖÀ¸¤âÂ¿¤¯¡¢²»³Ú¤ä±é½Ð¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ëÆÈÆÃ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò³Ú¤·¤ó¤À¡£
¡¡B¥ê¡¼¥°¤Ïº£¸å¡¢¼ý±×¤ä´ÑµÒÆ°°÷¤Ê¤É¤ò½Å»ë¤·¤ÆºÆÊÔ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ê¡²¬¤âºÇ¾å°Ì¤Î¡ÖB¥×¥ì¥ß¥¢¡×¤Ø¤Î»²Æþ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ê¡²¬¤Ï2029Ç¯3·î¤Ë³«¶ÈÍ½Äê¤Î¿·¤¿¤Ê¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Î·úÀß¤òÈ¯É½¡£¿·¤·¤¤»ÜÀß¤È¤È¤â¤Ë¡¢Æ±Ç¯¤ÎB¥×¥ì¥ß¥¢Æþ¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼õ¹ÖÀ¸¤Ïº£²ó¡¢Ê¡²¬¤Î¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥ó»ö¶ÈÉô¤ÎËö½¡Ä¾½À¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£Ëö½¡¤µ¤ó¤Ï¡ÖÊ¡²¬¸©Æâ¤Ë¤¢¤ëÍ£°ì¤Î¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢°¦¤µ¤ì¤ë¥¯¥é¥Ö¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¢£½¸µÒ¡¢±¿±Ä¤Ø¤Î¹©É×
¡¡»î¹ç¤Ï½øÈ×¤«¤é°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤¬Â³¤¡¢Á°È¾¤ÏÊ¡²¬¤¬1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£¸åÈ¾¤â»Ä¤ê¿ôÉÃ¤Þ¤Ç¹ÔÊý¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤·ã¤·¤¤¹¶ËÉ¤ÎÃæ¡¢Ê¡²¬¤¬60¡½57¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡£¼õ¹ÖÀ¸¤â½¸¤Þ¤Ã¤¿3229¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Ê¥¤¥¹¥×¥ì¡¼¤ËÇï¼ê¤òÁ÷¤ë¤Ê¤É¤ÇÇ®Àï¤Ë°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¤¬¶á¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¤Î°áÁõ¤Ç±¿±Ä¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Æþ¾ì¸ý¤Ë¥Õ¥©¥È¥Ö¡¼¥¹¤òÀß¤±¤ë¤Ê¤É¡¢Íè¾ì¼Ô¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤ë¹©É×¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Ëö½¡¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¥¨¥ó¥¿¥á¤Ë¤¹¤ë¤Î¤«¤òÃ´Åö¼Ô¤Ç¶¨µÄ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡Ê¡²¬¤ÏÀïÎÏÌÌ¤ä¼ý±×ÌÌ¤Ê¤É¡¢¥³¡¼¥ÈÆâ³°¤Î²ÝÂê¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¶¯²½¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ºÂ³Ø¤òÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¼õ¹ÖÀ¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¸½ÃÏ¤Ç¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¯¥é¥Ö¤Î¼ÂÂÖ¤Î°ìÃ¼¤Ë¿¨¤ì¤¿³Ø¤Ó¤ÎÂ¿¤¤1Æü¤È¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¢£¼õ¹ÖÀ¸¤ÎÂåÉ½¼Ô¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê
¤ê¤å¤¦
¡¡½é¤á¤Æ¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¤Î»î¹ç¤ò´ÑÀï¤·¤¿¤¬¡¢Ìîµå¤ä¥µ¥Ã¥«¡¼¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿±é½Ð¤ä¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬Â¿¤¯¡¢»î¹çÃæ¤º¤Ã¤ÈË°¤¤ë¤³¤È¤Ê¤¯³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Îµ¡²ñ¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢Â¾¶¥µ»¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬´ÑÀï¤ËÍè¤¿ºÝ¤Ë¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¹©É×¤Ç´ÑµÒ¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¿Ò¤Í¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢º£²ó¤Î»î¹ç¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó²¾Áõ¤È¤¤¤Ã¤¿µ¨Àá¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¡¢¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È²ñ¼Ò¤Ê¤É¤Ë¶ÈÌ³°ÑÂ÷¤·¤Æ¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤Ê¤¬¤éÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤È¤Æ¤â°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¡£
¤«¤è¤³
¡¡»ä¤¬°ìÈÖ¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥¼¥Õ¥¡¡¼Ê¡²¬¤ÎÊý¤¬¥Á¡¼¥à¤Î¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥ó¤¬Ê¡²¬¤Ç¤¢¤ë¶¯¤ß¤ò¤É¤¦´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤·¤¿¡£Ê¡²¬¤Ë¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Û¡¼¥¯¥¹¤ä¥¢¥Ó¥¹¥Ñ¤Ê¤É¡¢Ê¡²¬¤òËÜµòÃÏ¤È¤¹¤ë¥×¥í¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Á¡¼¥à¤¬Â¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ï¡Ö¹â¹»¥Ð¥¹¥±²¦¹ñ¡×¤È¤â¸À¤ï¤ì¡¢Á´¹ñ¤Ç¤â¶þ»Ø¤Î¶¯¹ë¹»¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊ¸²½¤¬º¬ÉÕ¤¯Ê¡²¬¤È¤¤¤¦ÃÏ¤Ç¡¢¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥¼¥Õ¥¡¡¼Ê¡²¬¤ÎÊý¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÌ¥ÎÏ¤äÎÉ¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£Ê¡²¬¤ÎÎò»Ë¤äÊ¸²½¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¢¥¸¥¢¤Ë¶á¤¤¤³¤È¤¬Ê¡²¬¤ÎÌ¥ÎÏ¤À¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ê¡²¬¤ÎÊý¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ãæ¹ñ¤ä´Ú¹ñ¤Ê¤É¤Î³¤³°¤ÎÊý¤Ë¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ä¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥¼¥Õ¥¡¡¼Ê¡²¬¤È¤¤¤¦¥Á¡¼¥à¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤¬Â¾¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ë¤Ï¤Ê¤¤ÆÃÄ§¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¼èºà¤ä»î¹ç´ÑÀï¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥¼¥Õ¥¡¡¼Ê¡²¬¤ÏÃ±¤Ë»î¹ç¤Ç¾¡¤Ä¤³¤È¤À¤±¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ê¡²¬¤È¤¤¤¦ÃÏ°è¤ò¸Ø¤ê¤ËÁÛ¤¤¡¢¤È¤â¤Ë¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯àÊ¡²¬°¦á°î¤ì¤ë¥Á¡¼¥à¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¡¢Ê¡²¬¤È¤¤¤¦ÃÏ¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Î³Ú¤·¤µ¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥¼¥Õ¥¡¡¼Ê¡²¬¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤µ¤é¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¾¯¤·¤Ç¤â´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¥ï¥¿¥ë
¡¡»ä¤Ï¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Î»î¹ç¤ò½é¤á¤Æ´ÑÀï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¥Á¡¼¥à¤Î¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤ä²ñ¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÎÃæ¤Ç¡ÖÆüËÜÁ´¹ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ê¡²¬¤ÎÊý¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤È¤Æ¤â°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥¼¥Õ¥¡¡¼¤Ï¡ÖÊ¡²¬¡×¤ò¥Û¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ê¡²¬¤ÎÆÃÄê¤Î¾ì½ê¤Ç³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸©Æâ³ÆÃÏ¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä»î¹ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¡²¬¤ÎÍ£°ì¤Î¥Ð¥¹¥±¥Á¡¼¥à¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ç¤¢¤ë¡ÖÊ¡²¬°ì´Ý¡×¤¬¤Þ¤µ¤ËÊ¡²¬¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤Î»î¹ç¤Ï¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¤Îµ¨Àá¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¿¤á¡¢²ñ¾ì¤Ç¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¤ÎÁõ¾þ¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï½é¤á¤Æ´ÑÀï¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ëè²ó¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤òÄÌ¤·¤Æº£²ó¤¬½é¤Î»î¤ß¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µ¨Àá¤äÇ¯¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Î¿·¤¿¤Ê³Ú¤·¤ß¤¬Áý¤¨¡¢¥³¥¢¥Õ¥¡¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿§¡¹¤Ê¿Í¤¬¥Ð¥¹¥±¤Ø¤Î¶½Ì£¤¬¹â¤Þ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤Ê¤È
¡¡B2¤«¤éB1¤Ë¾º³Ê¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤ÆÊä¶¯¡¢»ñ¶âÌÌ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«? ¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¡¢Íè¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é3¤Ä¤Î¾ò·ï¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤Ê¤¤¤È¾º³Ê¤Ç¤¤º¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¼ýÆþ¤¬2Ç¯Ï¢Â³12²¯°Ê¾å¡¢2029Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥¼¥Õ¥¡¡¼¤ÏÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÉáÃÊÃÎ¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¶âÁ¬ÌÌ¤ä¡¢µ¨Àá¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç½©¤Ï¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¥Ö¡¼¥¹¥È¤Ê¤É¤Î±é½Ð¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢Ê¡²¬¸©¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¥Á¡¼¥à¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë³ÆÃÏ¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤ÎÅØÎÏ¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤³Ø¤Ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó½é¤á¤Æ¥Ð¥¹¥±¤Î»î¹ç¤ò¸«¤Æ±é½Ð¤«¤é±þ±ç¤Ê¤É¤¹¤´¤¯ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Þ¤¿¸«¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£