¡Ö¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡×¤´ÀèÁÄÍÍ¤ÏÆÁÀî²È¹¯¡Äà·ã»÷áÈæ³Ó¥·¥ç¥Ã¥È¤ËSNS¶ÃØ³¡ª¡Ö¤ª¼ª¤Î·Á¤âÎÉ¤¯»÷¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¥ê¥¢¥ëÅ·²¼¿Í¤ÎÁê¤À¡Ä!!¡×¤ÎÀ¼
¡Ö³Ø½ÑÅª¤Ë¤â¶½Ì£¿¼¤¤¡×¤ÎÀ¼¤â
¡¡1603Ç¯¤Ë¹¾¸ÍËëÉÜ¤ò³«¤¡¢Å·²¼Åý°ì¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿»°±Ñ·æ¤Î1¿Í¤È¡¢¤½¤Î»ÒÂ¹¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âà¤½¤Ã¤¯¤êá¤À¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤´ÀèÁÄÍÍ¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤È¡£¡£¡£¤¤Ã¤È¾Íè¤Ï ¤ª¤Ð¤¢¤µ¤ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ ¤ª¤¸¤¤¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿ÀÊÌ¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤âÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¡¢Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¹¾¸ÍËëÉÜºÇ¸å¤Î¾·³¡¦ÆÁÀî·Ä´î(µýÇ¯76)¤Î¡¢¤ä¤·¤ã¤´(¤ÒÂ¹¤Î»Ò)¤Ë¤¢¤¿¤ë»³´ßÈþ´î¤µ¤ó¡£
¡¡¹¾¸ÍËëÉÜ½éÂå¾·³¤ÎÆÁÀî²È¹¯(µýÇ¯73)¤Î¾ÓÁü²è¤È¼«¿È¤Î¼Ì¿¿¤òÊÂ¤Ù¤ÆÅê¹Æ¡£°ÊÁ°¤«¤éSNS¤Ê¤É¤ÇÅÙ¡¹¡¢¾ÓÁü²è¤Î²È¹¯¸ø¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ËÜ¿Í¤¬Ä¾ÀÜ¡¢¤½¤ì¤Ë¤³¤¿¤¨¤ëÅê¹Æ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»³´ß¤µ¤ó¤ÏÀè·î27Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡¢ÆÁÀî·Ä´î²Èº×ã«·Ñ¾µ¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¡¢ÆÁÀî·Ä´î²È¤ÎÀä²È¤ÈÊè¤¸¤Þ¤¤¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö»÷¤Æ¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤®¡¢»³´ß¤µ¤ó¤Ï¡Öµ¤»ý¤Á¤Ï¾¯¡¹ÈùÌ¯¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¥ê¥×¥é¥¤¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡Ö²È¹¯ÍÍ¤ÏÈþ·Á¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£³Ø½ÑÅª¤Ë¤â¶½Ì£¿¼¤¤¡×¡Ö¤ªÃãÌÜ¤µ¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤ª¼ª¤Î·Á¤âÎÉ¤¯»÷¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¤â¤Î¤¹¤´¤¤Ê¡¼ª¡×¡ÖÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ÎÂç¤¤µ¤ò¡¢¾Ð¤¤¤ÇÉ½¸½¤µ¤ì¤ë¤«¤Ã¤³¤è¤µ º£À¤¤âÅ·²¼Åý°ì½ÐÍè¤ë´ï¤«¤È¡×¡Ö¥ê¥¢¥ëÅ·²¼¿Í¤ÎÁê¤À¡Ä!!¡×¡Ö¤Þ¤µ¤Ë¿À·¯¡¢Åì¾ÈÂç¸¢¸½¤Î¸æÂº´é¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£