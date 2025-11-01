渋野日向子が起死回生の4連続バーディ 通算3アンダーで予選通過へ「崖っぷちでした」
＜樋口久子 三菱電機レディス 2日目◇1日◇武蔵丘ゴルフコース（埼玉県）◇6690ヤード・パー72＞国内女子ツアーの第2ラウンドが進行している。日本4連戦目の渋野日向子は5バーディ・ボギーなしの「67」で回り、トータル3アンダー・32位タイでホールアウトしている。
【写真】渋野日向子がメガネ女子に変身？
前半は1バーディ・ボギーなしと静かな立ち上がり。後半でも1番からパーを並べたが、5番から起死回生となる4連続バーディを奪取。予選落ちの危機から一転、決勝進出圏内で2日目を終えた。ホールアウト後のインタビューでは「崖っぷちのラウンドでした。途中でくじけそうになったんですけど、4連続バーディが来てくれて良かったです。パットがどこかで入ってくれれば絶対に流れは来る、とキャディさんと話しながらやっていました。本当にいいパットが決まってくれて良かった」と安どのため息をもらした。トータル10アンダー・単独首位に後藤未有。1打差2位タイに2週連続優勝を狙う佐久間朱莉とルーキーの荒木優奈、2打差4位タイには神谷そら、菅楓華、佐藤心結、仲村果乃が続いている。西村優菜は「68」をマークし、トータル5アンダー・16位タイでラウンドを終えている。今大会の賞金総額は1億円。優勝者には1800万円が贈られる。
