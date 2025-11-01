モーニング娘。の元メンバーで、歌手の譜久村聖さんが、写真集『瑠璃藍』『Versl' Aube』を2冊同時リリースし、発売記念イベントに登壇しました。

【写真を見る】【譜久村聖】29歳の誕生日に写真集2冊同時リリース「楽しかったことも大変だったことも全てが詰まった」 年内卒業の北川莉央への思いも涙で語る





発売日の10月30日が29歳の誕生日ということで、譜久村さんの写真集がプリントされた可愛らしいケーキが登場すると、譜久村さんは、“ありがとうございます！すご〜い”と、喜びました。









2023年11月にモーニング娘。を卒業し、約1年間の休業期間を経て芸能活動を再開した譜久村さんは、“活動再開してから色んなことに挑戦させていただけて嬉しいなと思っている中での写真集発売が、すごく嬉しい出来事”と、にっこり。

撮影地は初めてのベトナムで、2回に分けて行われたそうで、“1回目ベトナムに行った時、台風が来てしまった。多分皆さんが想像するベトナムとは全然違う地に見えてしまって、それが衝撃的だったんですけど、その中でも試行錯誤しながら撮影できたことがとにかく思い出に残っていて。結局2回もベトナムに行くことができて、本来の印象的な、綺麗な景色も撮影できたり、楽しかったことも大変だったことも、全てが詰まった作品になった”と、振り返りました。

2年前にモーニング娘。を卒業した今でも、後輩たちのライブには足を運んでいるそうで、“一言じゃ表せない感動をもらっています。毎回”と、しみじみ。









続けて、“秋ツアーだから、同じ公演を重ねている中で、ちゃんと変化があるし、みんな成長してるんですよ。一緒に内側でやってた時とは違う緊張感が伝わってくる感じが、「これがファンの皆さんが見てた世界だったんだ」っていうのを見ることができた。それこそ初日に新曲を初披露してて、ボロ泣きしちゃって”と、後輩たちへの思いを語りました。









また記者から、グループとハロー！プロジェクトを年内で卒業することが発表された北川莉央さんと連絡を取っているのか聞かれると、“報告っていうのは、常に受けていますね。すごく本人も反省していて。でも、人間誰でも失敗してしまうことはあると思うので。それを責めたりとかするのはあんまり良くないなって思うので...”と、目に大粒の涙を浮かべながら、“皆が皆に優しくいれる世界でいたいなって思います”と、声を震わせて言葉を紡ぎました。

【担当：芸能情報ステーション】