東京六大学のスターが大学を越え競演 １００周年記念試合のメンバー発表、東大・渡辺、明大・小島ら
東京六大学野球連盟は１日、連盟結成１００周年記念試合のメンバーを発表した。出身高校で東西に分かれ、大学の垣根を越えて神宮のスターたちが競演。１１月２９日の１３時から神宮球場で行われる。
出場予定メンバーは以下の通り。なお、監督と捕手は出身校の東西と無関係に選出。◎は主将。
【チームＥａｓｔ】
監督 小宮山悟（早大監督）
コーチ 堀井哲也（慶大監督）
コーチ 木村泰雄（立大監督）
学生コーチ 金岡優仁（慶大）
マネジャー 藤森創立（法大）
〈投手〉
外丸東眞（慶大・４年・前橋育英）
大川慈英（明大・４年・常総学院）
丸山陽太（法大・４年・成東）
渡辺向輝（東大・４年・海城）
伊藤樹（早大・４年・仙台育英）
田和廉（早大・４年・早実）
水野敬太（慶大・２年・札幌南）
松本慎之介（東大・２年・国学院久我山）
高橋煌稀（早大・２年・仙台育英）
〈捕手〉
小島大河（明大・４年・東海大相模）
落合智哉（立大・３年・東邦）
井上和輝（法大・１年・駿台甲府）
〈内野手〉
◎木本圭一（明大・４年・桐蔭学園）
松下歩叶（法大・４年・桐蔭学園）
青外尚柾（東大・４年・攻玉社）
小沢周平（早大・４年・健大高崎）
岡田啓吾（明大・３年・前橋育英）
渡辺憩（慶大・２年・慶応）
八木陽（慶大・２年・慶応）
〈外野手〉
常松広太郎（慶大・４年・慶応湘南藤沢）
中山太陽（東大・４年・宇都宮）
鈴木唯斗（立大・４年・東邦）
石郷岡大成（早大・４年・早実）
片山悠真（法大・３年・八王子学園八王子）
寺尾拳聖（早大・３年・佐久長聖）
【チームＷｅｓｔ】
監督 戸塚俊美（明大監督）
コーチ 大久保裕（東大監督）
コーチ 大島公一（法大監督）
学生コーチ 遠藤雄介（明大）
マネジャー 奥畑ひかり（東大）
〈投手〉
毛利海大（明大・４年・福岡大大濠）
久野悠斗（明大・４年・報徳学園）
野崎慎裕（法大・４年・県岐阜商）
小畠一心（立大・４年・智弁学園）
竹中勇登（立大・４年・大阪桐蔭）
渡辺和大（慶大・３年・高松商）
森本光紀（立大・３年・福岡大大濠）
香西一希（早大・３年・九州国際大付）
大室亮満（明大・２年・高松商）
〈捕手〉
杉浦海大（東大・４年・湘南）
吉田瑞樹（早大・４年・浦和学院）
吉開鉄朗（慶大・３年・慶応）
〈内野手〉
井之口晃治（東大・４年・ラ・サール）
◎西川侑志（立大・４年・神戸国際大付）
前田健伸（早大・４年・大阪桐蔭）
光弘帆高（明大・３年・履正社）
林純司（慶大・２年・報徳学園）
今泉秀悟（法大・２年・石見智翠館）
村本勇海（立大・２年・大阪桐蔭）
小林隼翔（立大・２年・広陵）
〈外野手〉
山形球道（立大・４年・興南）
榊原七斗（明大・３年・報徳学園）
藤森康淳（法大・３年・天理）
田上夏衣（明大・２年・広陵）
境亮陽（法大・１年・大阪桐蔭）