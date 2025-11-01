　東大・渡辺向輝

　東京六大学野球連盟は１日、連盟結成１００周年記念試合のメンバーを発表した。出身高校で東西に分かれ、大学の垣根を越えて神宮のスターたちが競演。１１月２９日の１３時から神宮球場で行われる。

　出場予定メンバーは以下の通り。なお、監督と捕手は出身校の東西と無関係に選出。◎は主将。

　【チームＥａｓｔ】

　監督　小宮山悟（早大監督）

　コーチ　堀井哲也（慶大監督）

　コーチ　木村泰雄（立大監督）

　学生コーチ　金岡優仁（慶大）

　マネジャー　藤森創立（法大）

　〈投手〉

　外丸東眞（慶大・４年・前橋育英）

　大川慈英（明大・４年・常総学院）

　丸山陽太（法大・４年・成東）

　渡辺向輝（東大・４年・海城）

　伊藤樹（早大・４年・仙台育英）

　田和廉（早大・４年・早実）

　水野敬太（慶大・２年・札幌南）

　松本慎之介（東大・２年・国学院久我山）

　高橋煌稀（早大・２年・仙台育英）

　〈捕手〉

　小島大河（明大・４年・東海大相模）

　落合智哉（立大・３年・東邦）

　井上和輝（法大・１年・駿台甲府）

　〈内野手〉

◎木本圭一（明大・４年・桐蔭学園）

　松下歩叶（法大・４年・桐蔭学園）

　青外尚柾（東大・４年・攻玉社）

　小沢周平（早大・４年・健大高崎）

　岡田啓吾（明大・３年・前橋育英）

　渡辺憩（慶大・２年・慶応）

　八木陽（慶大・２年・慶応）

　〈外野手〉

　常松広太郎（慶大・４年・慶応湘南藤沢）

　中山太陽（東大・４年・宇都宮）

　鈴木唯斗（立大・４年・東邦）

　石郷岡大成（早大・４年・早実）

　片山悠真（法大・３年・八王子学園八王子）

　寺尾拳聖（早大・３年・佐久長聖）

　【チームＷｅｓｔ】

監督　戸塚俊美（明大監督）

コーチ　大久保裕（東大監督）

コーチ　大島公一（法大監督）

学生コーチ　遠藤雄介（明大）

マネジャー　奥畑ひかり（東大）

　〈投手〉

　毛利海大（明大・４年・福岡大大濠）

　久野悠斗（明大・４年・報徳学園）

　野崎慎裕（法大・４年・県岐阜商）

　小畠一心（立大・４年・智弁学園）

　竹中勇登（立大・４年・大阪桐蔭）

　渡辺和大（慶大・３年・高松商）

　森本光紀（立大・３年・福岡大大濠）

　香西一希（早大・３年・九州国際大付）

　大室亮満（明大・２年・高松商）

　〈捕手〉

　杉浦海大（東大・４年・湘南）

　吉田瑞樹（早大・４年・浦和学院）

　吉開鉄朗（慶大・３年・慶応）

　〈内野手〉

　井之口晃治（東大・４年・ラ・サール）

◎西川侑志（立大・４年・神戸国際大付）

　前田健伸（早大・４年・大阪桐蔭）

　光弘帆高（明大・３年・履正社）

　林純司（慶大・２年・報徳学園）

　今泉秀悟（法大・２年・石見智翠館）

　村本勇海（立大・２年・大阪桐蔭）

　小林隼翔（立大・２年・広陵）

　〈外野手〉

　山形球道（立大・４年・興南）

　榊原七斗（明大・３年・報徳学園）

　藤森康淳（法大・３年・天理）

　田上夏衣（明大・２年・広陵）

　境亮陽（法大・１年・大阪桐蔭）