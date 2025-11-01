TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

気象台は、午後3時3分に、洪水警報を佐呂間町、湧別町に発表しました。

【警報エリアを確認】【洪水警報】北海道・佐呂間町、湧別町に発表 1日15:03時点

網走、紋別地方では、河川の増水や暴風、高波に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■北見市常呂
□暴風警報
　1日夜遅くにかけて警戒
　風向　北
・陸上
　最大風速　20m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報
　1日夜のはじめ頃から1日夜遅くにかけて警戒
　予想最大波高　6m

■網走市
□暴風警報
　1日夜遅くにかけて警戒
　風向　北
・陸上
　最大風速　20m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報
　1日夜のはじめ頃から1日夜遅くにかけて警戒
　予想最大波高　6m

■紋別市
□暴風警報
　1日夜のはじめ頃にかけて警戒
　風向　北
・陸上
　最大風速　20m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報
　1日夜のはじめ頃から1日夜遅くにかけて警戒
　予想最大波高　6m

■斜里町
□暴風警報
　1日夜遅くにかけて警戒
　風向　北
・陸上
　最大風速　20m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報
　1日夜のはじめ頃から2日未明にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■清里町
□暴風警報
　1日夜遅くにかけて警戒
　風向　北
　最大風速　20m/s

■小清水町
□暴風警報
　1日夜遅くにかけて警戒
　風向　北
・陸上
　最大風速　20m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報
　1日夜のはじめ頃から2日未明にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■佐呂間町
□洪水警報【発表】
　1日夜遅くにかけて警戒

□暴風警報
　1日夜遅くにかけて警戒
　風向　北
　最大風速　20m/s

■湧別町
□洪水警報【発表】
　1日夜遅くにかけて警戒

□暴風警報
　1日夜のはじめ頃にかけて警戒
　風向　北
・陸上
　最大風速　20m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報
　1日夜のはじめ頃から1日夜遅くにかけて警戒
　予想最大波高　6m

■興部町
□暴風警報
　1日夜のはじめ頃にかけて警戒
　風向　北
・陸上
　最大風速　20m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報
　1日夜のはじめ頃から1日夜遅くにかけて警戒
　予想最大波高　6m

■雄武町
□暴風警報
　1日夜のはじめ頃にかけて警戒
　風向　北
・陸上
　最大風速　20m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報
　1日夜のはじめ頃から1日夜遅くにかけて警戒
　予想最大波高　6m

■大空町
□暴風警報
　1日夜遅くにかけて警戒
　風向　北
　最大風速　20m/s