【洪水警報】北海道・佐呂間町、湧別町に発表 1日15:03時点
気象台は、午後3時3分に、洪水警報を佐呂間町、湧別町に発表しました。
【警報エリアを確認】【洪水警報】北海道・佐呂間町、湧別町に発表 1日15:03時点
網走、紋別地方では、河川の増水や暴風、高波に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■北見市常呂
□暴風警報
1日夜遅くにかけて警戒
風向 北
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報
1日夜のはじめ頃から1日夜遅くにかけて警戒
予想最大波高 6m
■網走市
□暴風警報
1日夜遅くにかけて警戒
風向 北
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 25m/s
1日夜のはじめ頃から1日夜遅くにかけて警戒
予想最大波高 6m
■紋別市
□暴風警報
1日夜のはじめ頃にかけて警戒
風向 北
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報
1日夜のはじめ頃から1日夜遅くにかけて警戒
予想最大波高 6m
■斜里町
□暴風警報
1日夜遅くにかけて警戒
風向 北
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報
1日夜のはじめ頃から2日未明にかけて警戒
予想最大波高 6m
■清里町
□暴風警報
1日夜遅くにかけて警戒
風向 北
最大風速 20m/s
■小清水町
□暴風警報
1日夜遅くにかけて警戒
風向 北
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報
1日夜のはじめ頃から2日未明にかけて警戒
予想最大波高 6m
■佐呂間町
□洪水警報【発表】
1日夜遅くにかけて警戒
□暴風警報
1日夜遅くにかけて警戒
風向 北
最大風速 20m/s
■湧別町
□洪水警報【発表】
1日夜遅くにかけて警戒
□暴風警報
1日夜のはじめ頃にかけて警戒
風向 北
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報
1日夜のはじめ頃から1日夜遅くにかけて警戒
予想最大波高 6m
■興部町
□暴風警報
1日夜のはじめ頃にかけて警戒
風向 北
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報
1日夜のはじめ頃から1日夜遅くにかけて警戒
予想最大波高 6m
■雄武町
□暴風警報
1日夜のはじめ頃にかけて警戒
風向 北
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報
1日夜のはじめ頃から1日夜遅くにかけて警戒
予想最大波高 6m
■大空町
□暴風警報
1日夜遅くにかけて警戒
風向 北
最大風速 20m/s