元「モーニング娘。」のメンバーの譜久村聖（ふくむら・みずき＝２９）が１日、都内で行われた「譜久村聖写真集 発売記念イベント」に出席した。

同書は１０月３０日、譜久村の２９歳の誕生日に発売された写真集。「瑠璃藍」と「Ｖｅｒｓｌ’ Ａｕｂｅ」の２冊を同時発売した。

２０２３年にモー娘。を卒業し、今年４月にソロデビューした譜久村は「活動再開してから色んなことに挑戦させていただいている中での写真集の発売。私にとっても嬉しい出来事だったなって思います」とにっこり。ベトナムで行われた撮影は、悪天候の影響で２回に渡って行われたというが「１回目に行った時は台風が来てしまって、想像するベトナムとは全然違う地に見えたんです。それが衝撃的だったんですけど、試行錯誤しながら撮影できたことが思い出に残っていて。今までたくさん写真集の撮影をしてきましたけど、過去一の衝撃が走った。楽しかったことも大変だったことも、すべてが詰まった２冊になった」と充実感をにじませた。

譜久村は、グループ卒業後もモー娘。のライブを訪れているという。秋ツアーの初日を訪れた際には、新曲を初披露した後輩たちの姿に「ボロ泣きしちゃった」と明かした。現役メンバーたちへは「ひとことじゃ表せない感動をもらってます。ちゃんと変化があるし、皆成長してる」と元リーダーとしてメッセージを送った。

また、先月２０日に年内をもってグループを卒業することを発表した北川莉央にも言及。譜久村は「（北川から）報告は常に受けてます。本人も反省してて。人間誰でも失敗してしまうことはあると思うので、それを責めたりとかするのはあまり良くないなって思うので…」と言葉を詰まらせつつ「みんながみんなに優しくいれる世界でいたい」とコメントした。