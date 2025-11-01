米プロバスケットボールNBAの理事会は日本時間31日、ドジャースのマーク・ウォルター・オーナー（65）によるロサンゼルス・レイカーズ買収を全会一致で承認したと発表した。

日本代表FWの八村塁（27）が所属するレ軍はNBAを代表する名門球団だけあって、買収額は100億ドル（約1兆5000億円）。ウォルター氏がプロスポーツ史上最高額を注ぎ込んでレ軍の経営権を手に入れたのはドジャースや大谷翔平（31）との相乗効果を狙ったのだという。

北中米や日本、韓国、台湾などの一部の国・地域のみで盛んな野球とは異なり、バスケは全世界に普及しており、NBAの注目度は高く、中でもレイカーズの人気は絶大だ。

NBAはリーグの方針により、2022年のコロナ明けから海外でのプレシーズンゲーム、公式戦を積極的に行っており、欧州や中国を中心に興行を開催。22年10月には当時、八村が所属したウィザーズとウォリアーズによる「ジャパンゲームズ」（埼玉）が行われた。 ウォルター氏を筆頭とする経営陣は海外で人気が根強いレイカーズを足掛かりに、ドジャースや大谷を売り込む計画を練っているといわれる。

NBAとMLBではシーズンが異なるため、同時期に海外遠征を行うのは無理でも、例えばオフに大谷が始球式（フリースロー）を務めるなど、イベントに出席して盛り上げるのは可能だ。

実際、今季のNBA開幕を前にしたレイカーズのプロモーション動画に、大谷、ベッツ、フリーマンが出演。大谷がレイカーズのキャップを被り、ウィンクする映像が流された。レ軍の本拠地「クリプトドットコムアリーナ」ではド軍戦のハイライト映像が流れることもある。10月18日のブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦で、投げては6回3分の0を2安打無失点、打っては3本塁打を放ってMVPに選出された大谷の活躍ぶりが同日、レ軍のプレシーズンゲーム中に大型ビジョンに映し出されたほどだ。

大谷は”関連企業”であるレイカーズによって、これまで以上に世界での知名度が向上しそうだ。

