◆ゴールデンイーグル（１１月１日、オーストラリア・ランドウィック競馬場・芝１５００メートル）

１着賞金５２５万豪ドルの高額賞金レースは１６頭立てで行われ、日本から出走した今年のＮＨＫマイルＣ勝ち馬パンジャタワー（牡３歳、栗東・橋口慎介厩舎、父タワーオブロンドン、松山弘平騎手騎乗）は５着だった。道中は中団のインで進めて直線で抜け出しを図ったが、届かなかった。

勝ったのはジェームズ・マクドナルド騎手が騎乗した地元オーストラリアのオータムグロウ（牝４歳、Ｃ・ウォーラー厩舎）で、勝ちタイムは１分２９秒７２。

ゴールデンイーグルは２０１９年に創設。南半球産の４歳（北半球産は３歳）限定レース。昨年までローズヒルガーデンズ競馬場で開催されていたが、今年からランドウィック競馬場に舞台を移した。日本調教馬は２３年にオオバンブルマイが優勝。昨年はアスコリピチェーノ（１２着）とコラソンビート（２０着）が参戦した。重賞の格付けはない。

ＮＨＫマイルＣ、キーンランドＣと連勝していたパンジャタワーはこれが初の海外遠征だった。日本出国前は、滋賀県のチャンピオンヒルズで検疫を受けていた。

松山弘平騎手（パンジャタワー＝５着）「ゲートの中で、なかなかじっとできなくて、今回ゲートボーイもついていましたが、あんまり触られ慣れていないので、スタートの反応としてはいつもより悪かったかなと思います。スタートは出なかったですけれども、内枠のぶん、いい形で自分のリズムで上がって、中段ぐらいで無理せずいられたのは良かったなと思いました。ただ、直前までずっと雨が降ってたので４コーナーがちょっと悪かったかなと。前の馬が下がってきたときも内は空いてましたが、内には入れたくなかったというのはありました。枠も少し外めだったら、勝ち馬みたいな競馬もできたかなと思います。今回、スタッフさんたちと本当に良い時間を過ごさせていただいて、なんとか結果でお返ししたかったですね。もうそれができなかったことが、もう本当に申し訳ないですし、ただただ、悔しいです」

橋口慎介調教師（パンジャタワー＝５着）「輸送からうまくいって、こっちでの調整も本当にうまくいって、今日のパドックを見ても素晴らしい状態でした。ゲートボーイを気にしたのか、スタートが決まらなくて。あの位置からよく５着まで上がってきたなとは思うんですけど、ジョッキーも言ってましたが、もうちょっと外めをスムーズに回ってこれてたら、また違った結果だと思うので、ちょっと力出し切れたとは言えない内容だったので悔しいですね」