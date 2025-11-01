タレントの藤本美貴（40）が1日、東京・早大で「人生は続くから私は“まいにち生き返る”学祭JACK2025 in 早稲田祭 藤本美貴トークショー」に出席。大学生との交流を振り返った。

会場からの「ミキティー！」の呼びかけを受け笑顔で登場。500人以上入る大講堂内を見渡し、「ここが教室だって事に私は驚きを隠せず…こんな広い教室で皆さん勉強してるんだなと思った」と驚きの表情を浮かべた。この日は、令和の大学生のズボラあるあるや、恋愛観についてトークを展開した。

イベント後、取材に応じた藤本は「こんなに大量の大学生と会うことはないよね〜、凄い楽しかった」と満面の笑み。自身の子供が成長した姿を想像し「こうやって歳を取っていくんだなと思って。大学生たちが凄く可愛かった。お母さん目線で良かった。今後の子育てに活かしたい」と母の顔をのぞかせた。

16歳で芸能界入りし、モーニング娘。としてデビュー。芸能界を走り続けてきた。大学生活は「謎すぎ」と大笑い。友人の子供に大学生活について尋ねることがあるというが「（私は）学校全然行ってないじゃん。夜行ったりするし」と未知の世界のようだ。

特に「サークルって何？凄く覗きたいです」とサークル活動には興味津々。現代ならではのYouTube同好会ならぬものもあると聞くと「みんなでひとつのチャンネル作りあげる、いい学び。編集とか、企画力とか、これから社会でも使えるスペックになると思います」と前のめりで話した。大学生活に憧れはあるものの「勉強しなきゃいけないからね、（大学生の年齢に）戻りたいとは思わないです」と本音。「楽しいキャンパスライフだけ、いいとこ取りしたいですね」と心躍らせた。