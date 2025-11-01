◇ワールドシリーズ第6戦 ドジャース3―1ブルージェイズ（2025年10月31日 トロント）

ドジャースは10月31日（日本時間11月1日）、敵地でのブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第6戦に勝利。対戦成績を3勝3敗のタイに戻し、2年連続となる世界一に逆王手をかけた。

WSが第7戦まで行われるのは史上45度目で、勝った方が世界一となる試合としては通算41度目（WSは過去9試合制があったため）。21世紀に入って第7戦までもつれたのは今回が8度目で、直近では2019年のアストロズ―ナショナルズ以来となった。

また、ドジャースのポストシーズンの第7戦の成績は10戦5勝5敗だが、ワールドシリーズに限っては2勝5敗とやや苦戦している。連覇となれば、1998〜2000年まで3連覇したヤンキース以来、25年ぶりとなる。

一方、ブルージェイズのポストシーズンの第7戦成績は2戦1勝1敗。今年のマリナーズとのア・リーグ優勝決定シリーズで第7戦までもつれ込み、見事に勝利を収め、ワールドシリーズ進出を決めた。

ちなみに、大リーグ公式サイト「MLB.com」のサラ・ラングス記者のX（旧ツイッター）によると、「ポストシーズンで勝ったチームがシリーズ突破という試合の成績はホーム球場のチームが69勝67敗、7戦4勝制のシリーズでは31勝29敗」といい、勝敗結果にはホームアドバンテージはほとんどないようだ。