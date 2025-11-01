白洲迅、ドラマで共演の松島聡＆愛犬と緑のリンクコーデで“仲良し”散歩ショット公開「最高です」「聡ちゃんの満面の笑み」「貴重なお写真ばかり」
俳優の白洲迅（32）が1日までに、自身のインスタグラムを更新。テレビ朝日系オシドラサタデー『パパと親父のウチご飯』（毎週土曜 後11：00）で自身とW主演しているtimelesz・松島聡（27）と、松島の愛犬との散歩ショットを公開し、幸せあふれる光景にファンから反響が相次いでいる。
【写真多数】「最高です」「聡ちゃんの満面の笑み」グリーンのリンクコーデで“仲良し”オフショット公開の白洲迅＆松島聡
投稿では、「初めましてビスくん 聡の愛犬ビスくんとお散歩 モデルが良いからいい写真がたくさん 何気なくも愛おしい時間でした ありがとうふたりとも」とコメント。松島とともに“グリーンコーデ”で仲良く散歩する姿や、カフェでアイスを楽しむショットなど、穏やかな時間を過ごす様子を複数枚にわたって披露した。
コメント欄には、「3人とも幸せそうな笑顔ですね」「ビスくんも白洲さんを好きになったみたい」「画面からでも穏やかな時間が流れてきて幸せです」「3人グリーンコーデ流石です」「ビス氏目線で最高です」「白洲さん、素敵なお写真たくさん見せてくださりありがとうございます」「聡ちゃんの満面の笑み」「ビスくんを撫でる白洲さん 仲良く並んで貴重なお写真ばかり」など、プライベートでも仲の良さが伝わる投稿に喜びの声が多数寄せられている。
【写真多数】「最高です」「聡ちゃんの満面の笑み」グリーンのリンクコーデで“仲良し”オフショット公開の白洲迅＆松島聡
投稿では、「初めましてビスくん 聡の愛犬ビスくんとお散歩 モデルが良いからいい写真がたくさん 何気なくも愛おしい時間でした ありがとうふたりとも」とコメント。松島とともに“グリーンコーデ”で仲良く散歩する姿や、カフェでアイスを楽しむショットなど、穏やかな時間を過ごす様子を複数枚にわたって披露した。