「ＪＣ×ＨＰＣＪＣ×ＯＰ杯」（１日、平塚）

ガールズケイリン４期生の尾崎睦（４０）＝神奈川・１０８期・Ｌ１＝の５００勝達成記念表彰式が１日、ホームバンクの平塚競輪場で行われた。

尾崎は１０月１２日の函館競輪２日目の１着で通算５００勝を達成。ガールズケイリンでは石井寛子（東京）、奥井迪（東京）、山原さくら（山口）、児玉碧衣（福岡）、小林莉子（東京）に続いて６人目の快挙達成となった。

「５００勝達成が近くなってからは意識していました。先行で５００勝を決めたかったので、逃げ切り１着で達成できて良かったです」と節目の勝利を振り返った。

近況は９月の平塚から４場所連続完全優勝の１２連勝中。この後は５日から始まる岐阜ミッドナイトを走って、１９日からＧ１・競輪祭女子王座戦（小倉）へ向かう。「９月の地元戦で名前をいっぱい呼んでもらって応援してもらい、いい流れに乗れている。競輪祭女子王座戦でもいい結果を出せるように頑張りたい」と次走以降への意気込みを話した。

昨年のガールズグランプリ（静岡）は３着。今年は昨年以上の結果を出したい。「上位との差を感じてコツコツと練習をしてきた成果を発揮したい。今年のガールズグランプリは平塚開催。ファンの皆さんの前でいい結果を出せるように一生懸命頑張ります」とグランプリでの全力疾走を誓い、大勢のファンから激励の拍手を送られた。