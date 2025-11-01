「ワールドシリーズ・第６戦、ブルージェイズ１−３ドジャース」（３１日、トロント）

ドジャース、ウィル・スミス捕手の妻・カラさんが試合後に自身のインスタグラムに新規投稿。スタンドで長女のシャーロットちゃん、エドマンのキアステン夫人と一緒に観戦する様子をアップした。

ロジャースセンターはドーム球場とは言え、トロントは気温１０度以下。ママ達がおそろいのコートを着込む中、シャーロットちゃんは半袖姿で右手にポンポンを持って応援していた。

パパは三回に先制決勝の適時二塁打を放ち、捕手としても山本由伸投手を好リード。九回に無死二、三塁のピンチをしのぎきると、珍しく何度もガッツポーズを繰り出して感情を爆発させた。

ロサンゼルスで行われた第３戦ではスミスが打席に入る際、こんなメッセージがビジョンに表示されていた。「愛娘のお父さんとして誇りに思う。シャーロット、レイトン、そして２頭のミニオーストラリアンシェパード」。オフシーズンには自ら料理をこなすなど、家族を大事にするスミスらしい言葉にファンから「すごく素敵」「本当に最高」と反響の声がわき起こっていた。

愛する娘に雄姿を見せたパパ、その姿を懸命に応援した妻と愛娘。家族と一緒に戦うドジャーススタイルを体現するようなシーンだった。