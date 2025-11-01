UtaHime¡¢Åìµþ¡õÌ¾¸Å²°¤Ç½é¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥Ä¥¢ー³«ºÅ¡¡¥Ç¥Ó¥åー¥·¥ó¥°¥ë¡ÖFIGHT SONG¡×¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¸ø³«¤â
¡¡UtaHime¤¬¡¢Åìµþ¤ÈÌ¾¸Å²°¤Î2ÅÔ»Ô¤ò½ä¤ë½é¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥Ä¥¢ー¤ò12·î¤Ë³«ºÅ¡£¤Þ¤¿¡¢11·î26Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¥Ç¥Ó¥åー¥·¥ó¥°¥ë¡ÖFIGHT SONG¡×¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ª¤è¤ÓºÇ¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§UtaHime¡¢ÎÏ¶¯¤¤¥¨ー¥ë¥½¥ó¥°¤ÇÀÚ¤êÂó¤¯¿·¤¿¤ÊÊª¸ì¡¡ÃÃÏ£¤ÎÀ®²Ì¤ò¸«¤»¤¿¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åーÈ¯É½¸å½é¥¹¥Æー¥¸¡Ë
¡¡ËÜ¥Ä¥¢ー¤Ï¡¢12·î3Æü¤ËGRIT at Shibuya¡¢Æ±·î9Æü¤ËÌ¾¸Å²° SPADE BOX¤Ë¤Æ³«ºÅ¡£º£Ç¯2·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ó¥ë¥Üー¥É¥é¥¤¥Ö²£ÉÍ¤Ç¤ÎÃ±ÆÈ¸ø±é°ÊÍè¤Î¡¢UtaHime¤Î3¿Í¤¬ËÜÅö¤Î¥¹¥¿ー¥È¥é¥¤¥ó¤ËÎ©¤Ä¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥é¥¤¥Ö¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÜÆü¤è¤ê¡ÖFIGHT SONG¡×¤Î²»¸»¸ø³«¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥é¥¤¥Ö¥é¥êÄÉ²Ã¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â¥¹¥¿ー¥È¡£»²²Ã¼Ô¤Ë¤ÏÆÃÅµ¤È¤·¤ÆºÇ¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î»£±Æ»þ¤Ë¥á¥ó¥Ðー¤¬¼«»£¤ê¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÂÔ¼õ²èÁü¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£
