（慶州中央社）アジア太平洋経済協力会議（APEC）の首脳会議前に、日本の高市早苗首相が総統特使として出席した林信義（りんしんぎ）総統府資政（顧問）と交流したのを受け、林佳竜（りんかりゅう）外交部長（外相）は10月31日、「（両氏の）心温まる交流の様子を拝見し、大変うれしく思います」と述べ、「台日間の深い友情を感じました」と感想を語った。



同日、自身のX（旧ツイッター）につづった。



APEC首脳会議は1日まで2日間の日程で韓国・慶州で開催されている。



高市首相は同31日、自身のXで「APEC首脳会議前に、控室で台湾の林信義総統府資政とあいさつを交わした」と報告。Xには、林氏との写真も投稿した。



台湾代表団は、両氏が互いにあいさつを交わした他、林氏が高市氏に首相就任に対する祝意も伝えたと補足説明した。



