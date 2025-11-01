広島が３年ぶり２度目のルヴァン杯制覇！ 柏との決勝は荒木、東、ジャーメイン弾で３−１快勝！ Jリーグ60クラブの頂点に輝く
Jリーグは11月１日、ルヴァンカップ決勝の柏レイソル対サンフレッチェ広島を国立競技場で開催した。
Jリーグ60クラブの頂点を決める大会は、ついにファイナルを迎えた。2013年以来、12年ぶり３度目の優勝を目ざす柏と、2022年以来となる３年ぶり２度目の大会制覇を狙う広島が激突した。
・柏スタメン
GK小島亨介、DF山之内佑成、原田亘、古賀太陽、三丸拡、MF中川敦瑛、戸嶋祥郎、小屋松知哉、瀬川祐輔、FW小泉佳穂、垣田裕暉
・広島スタメン
GK大迫敬介、DF塩谷司、荒木隼人、佐々木翔、MF中野就斗、川辺駿、田中聡、東俊希、FWジャーメイン良、中村草太、木下康介
試合は立ち上がりから激しい攻防戦に。両者、気持ちの入った球際でのバトルが続く。
広島は攻撃陣が前から果敢にプレッシャーをかけて相手のミスを誘い、ショートカウンターを狙う。一方で柏は自陣でボールを奪取し、鋭く正確パスワークの速攻でフィニッシュまで持ち込む。
そんななか、セットプレーから先制したのは広島。25分、右サイドからの中野のロングスローに、ゴール前での空中戦で競り勝った荒木が、ヘディングで合わせてネットを揺らした。
広島は勢いに乗ると、38分にはボックス手前右で獲得したFKを東が直接決めてリードを広げる。さらに45＋２分、またしても中野のロングスローから３点目。右サイドから供給されたボールに、ニアで反応した佐々木が頭で反らすと、これをペナルティエリア中央のジャーメインが右足のボレーで合わせてゴールに突き刺した。
前半で３点のビハインドとなった柏は後半、立ち上がりから積極的に攻勢に出る。51分、左サイドから仕掛けた小屋松のコントロールシュートは、わずかにゴール左に外れた。
後半頭から投入された細谷真大が、前線で幾度もボールを受けて得点を狙う。しかし、ゴール前に人数をかける今季J１で最少失点の広島の堅守をなかなか崩しきれない。
69分にも決定機。小屋松がゴール前へ鋭い縦パスを入れる。これを受けた仲間隼斗が右足を振り抜くも、シュートは広島の佐々木にスライディングでブロックされる。その後も諦めずに相手ゴールに迫るが、１点が遠い。
それでも81分、小屋松のスルーパスに反応した細谷が左足でゴールに流し込み、１点を返す。ただ反撃はここまで。
最後まで組織的な守備でリードを守った広島が、歓喜の瞬間を迎える。３−１で快勝し、大会制覇を果たした。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
