「プレミアで支配的になれると信じていた」英２年目で“覚醒”した日本代表MFを指揮官が絶賛！「プロフェッショナルで献身的」「素晴らしい男だ」
１年目は批判を浴びることも少なくなかった。出場機会を得るのに苦労した。だが、２年目のプレミアリーグで鎌田大地は躍動している。
フランクフルト時代の恩師オリバー・グラスナーに誘われ、2024年夏にクリスタル・パレスに加入した鎌田は、フィジカルの激しさを求められるプレミアリーグで苦戦。34試合に出場したがスタメンに名を連ねたのは15試合で、得点・アシストを記録することなくシーズンを終えた。
迎えた今季、鎌田はコミュニティ・シールドで負傷。リーグ開幕から欠場を余儀なくされた。だが、３節アストン・ビラ戦で初アシストを記録すると、レギュラーとして活躍し、評価を高めている。
クラブ公式サイトによると、グラスナー監督は今の彼が「私が知る彼、知っていた彼だ」とコメント。「素晴らしい男だよ。少し物静かだけどね。ロッカールームでも最も声を出すタイプではない。だけど、彼はとてもプロフェッショナルで、常に献身的なんだ」と賛辞を寄せた。
「最初は多くのほかの選手たちと同じように、プレミアリーグのフィジカルさに苦しんだ。チェアマンとも話したよ。私よりもはるかに長く、10年以上前からプレミアでやってきた人だ。その彼は、普段は『プレミアに慣れるには１年かかる』と言われるのに、今では１、２週間で適応することが期待されると言っていたよ。忍耐強く保ち、常に選手を支えなければいけないんだ」
指揮官は「我々はそのように選手たちに取り組んでいる。毎日すべての練習で100％を努力していると思う限り、選手たちを支えるよ。最終的には彼ら次第だ」と続けている。
「でも、我々は常に分かっていた。ダイチにはプレミアリーグで支配的な選手になるだけのクオリティがあると信じていた。彼はそれを示してくれているんだ」
自身をよく知る監督からの信頼は、選手が力を発揮するのに重要だ。グラスナーの下で“覚醒した”日本代表MFは、どこまで飛躍できるだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
