「奈良新聞」に連載を持つ写真家の藤井博信氏による写真展「鉄道めぐり」が、ソニーストア 大阪で11月22日（土）から開催される。

藤井氏の連載「ぶらりと鉄道写真旅」は、「ぶらりと赴き、さっと撮ってさっと帰る」コンセプトに、奈良県内外の撮影ポイントで撮影した作品を紹介する写真連載。今回の写真展では、「ぶらりと精神」で撮影した新たな作品を中心に展示する。

車両を風景の一部として取り入れた作品となっており、鉄道のある風景を通じて、音や風、季節感などが感じられる構成になっている。

会場

ソニーストア 大阪

開催期間

2025年11月22日（土）～12月12日（金）



開催時間

11時00分～19時00分（最終日は16時00分まで）



定休日

なし（12月31日、1月1日、法定点検日などを除く）

作者プロフィール

大阪府生まれ。大阪芸大写真学科卒業後、1990年に奈良新聞社に写真記者として入社。万葉集と鉄道写真を組み合わせた「万葉車窓」などグラフ面も担当。

2023年に退社し藤井博信写真事務所を開設。同年から同紙で各地の鉄道スポットを巡る「ぶらりと鉄道写真旅」の連載を開始。

2022年、関西写真記者協会賞を受賞。（公社）日本写真家協会会員。日本鉄道写真作家協会会員。