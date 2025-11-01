10月31日、俳優の窪塚洋介が自身のInstagramを更新。毎年、恒例となっている家族でのハロウィンコスプレを披露し、ファンからは感嘆の声があがっている。

《2025 HAPPY HALLOWEEN ＃鬼滅の刃》とつづり、一家でアニメ『鬼滅の刃』のコスプレを披露。窪塚は「蛇柱」伊黒小芭内、ダンサーで妻のPINKYは「恋柱」甘露寺蜜瑠、俳優で長男の愛流は主人公の竈門炭治郎、長女は鬼殺隊の一員・栗花落カナヲに扮したショットを公開した。

「窪塚さんといえば、俳優として映画・ドラマとさまざまな作品に出演されていますが、2000年のドラマ『池袋ウエストゲートパーク』（TBS系）の“キング”こと安藤崇役や、2002年公開の映画『ピンポン』の“ペコ”こと星野裕役など、浮世離れしたキャラクターを演じるたびに、ピカイチの存在感を見せています。今回のハロウィンコスプレでも、その存在感を家族とともに存分に発揮していましたね」（芸能ライター）

一家の写真に、Instagramのコメント欄には

《すごいクオリティ 毎年楽しみにしてますーー!》

《洋介感が全然ない!完全に伊黒さん!!!すごい》

《やっぱりハロウィンは窪塚ファミリーが1番楽しみっ》

など、有名キャラクターに成りきった“完全再現”ぶりに感嘆の声が相次いだ。

スポーツ紙記者が言う。

「2024年のコスプレは『呪術廻戦』のコスプレでした。窪塚さんは五条悟、PINKYさんは冥冥、愛流は狗巻棘、長女は西宮桃に、それぞれ扮していました。PINKYさんは2024年のハロウィンコスプレ投稿の際、自身のInstagramで《今年で13年連続!》と明かしていましたから、2012年から続けていることになります。

ちなみに、2023年は『魔女の宅急便』で、長男の愛流さんが3年ぶりに参加していました。2022年は『セーラームーン』、2021年は長女が大好きだというアニメ『ミラキュラス』。2020年は『トイ・ストーリー』、2019年は『アンパンマン』でしたが、どれもクオリティが高く、ファンが毎年、楽しみにしているのも納得できます」

早くも、次回のコスプレ楽しみにしているファンも多そうだ。