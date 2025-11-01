2025年11月6日（木）、札幌・すすきのに『ニューイタメシ酒場 grazie すすきの南4条店』がオープンします。

『ニューイタメシ酒場 grazie すすきの南4条店』の一番人気は、『北海道産 きたあかり使用の焦がしクリームソースのもちふわニョッキ~トリュフクリーム仕立て～』。

クリームソースにもトリュフが入っており、さらに卓上でトリュフを削ることで香りもよく高級感満載の一品です。

ほかにも、外は香ばしく中はしっとりとした絶妙な食感の『マルゲリータD.O.C』や、卓上で仕上げられる『生絞りできたてモンブラン』なども大人気。

前菜や揚げ物、メイン料理、パスタ、ピザ、デザートまで幅広く揃っているので、流行に敏感な女性はもちろん、男性同士でも気軽に楽しむことができます！

詳細情報

ニューイタメシ酒場 grazie すすきの南4条店

住所：北海道札幌市中央区南四条西5丁目8-9 アイビル4・5 7階

北海道Likers編集部のひとこと

東京、札幌で話題沸騰！ メディア、TV取材殺到中の『grazie』が早くも2号店をオープン！

「おいしい料理を温かいまま」「手づくりの手触り感を大切に」そんな想いが込められた『grazie』は、流行に敏感な女性はもちろん、男性同士でも気軽に楽しめる“酒場”。

ぜひ足を運んでみてくださいね◎

文／北海道Likers

※この記事はリリース時点の情報です。最新の情報は各店舗・施設にお問い合わせください。

