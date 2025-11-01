―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から31日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

▲No.3　日パレット <4690>
　26年3月期の連結経常利益を従来予想の7.3億円→4.5億円(前期は4.7億円)に37.4％下方修正し、一転して3.0％減益見通しとなった。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<4479> マクアケ 　　　東Ｇ 　 -26.22 　 10/28　本決算　　　-15.16
<9353> 桜島埠 　　　　東Ｓ 　 -21.25 　 10/24　　上期　　　 96.62
<4690> 日パレット 　　東Ｓ 　 -15.37 　 10/27　　上期　　　-14.65
<4366> ダイトーケミ 　東Ｓ 　 -14.56 　 10/29　　上期　　　 18.70
<2216> カンロ 　　　　東Ｓ 　 -13.37 　 10/29　　　3Q　　　　6.66

<6822> 大井電気 　　　東Ｓ 　 -12.91 　 10/30　　上期　　　　黒転
<4832> ＪＦＥシステ 　東Ｓ 　 -12.69 　 10/29　　上期　　　-19.31
<4498> サイバトラス 　東Ｇ 　 -12.16 　 10/28　　上期　　　 26.98
<3911> Ａｉｍｉｎｇ 　東Ｇ 　 -10.28 　 10/28　　　3Q　　　　黒転
<5532> リアルゲイト 　東Ｇ　　 -9.37 　 10/28　本決算　　　 35.07

<4113> 田岡化 　　　　東Ｓ　　 -8.85 　 10/29　　上期　　　 51.16
<4816> 東映アニメ 　　東Ｓ　　 -7.85 　 10/29　　上期　　　　4.71
<5609> 日鋳造 　　　　東Ｓ　　 -7.83 　 10/28　　上期　　　　黒転
<5279> 日本興業 　　　東Ｓ　　 -6.60 　 10/28　　上期　　　　黒転
<3969> エイトレッド 　東Ｓ　　 -6.47 　 10/29　　上期　　　 -8.11

<8914> エリアリンク 　東Ｓ　　 -5.53 　 10/29　　　3Q　　　 17.15
<4367> 広栄化学 　　　東Ｓ　　 -5.53 　 10/29　　上期　　　　赤転
<6858> 小野測器 　　　東Ｓ　　 -5.27 　 10/27　　　3Q　　　　赤縮
<6023> ダイハツイン 　東Ｓ　　 -5.09 　 10/30　　上期　　　-17.03
<2428> ウェルネット 　東Ｓ　　 -4.96 　 10/30　　　1Q　　　-13.58

<4556> カイノス 　　　東Ｓ　　 -4.69 　 10/28　　上期　　　 -9.73
<3850> イントラマト 　東Ｓ　　 -4.44 　 10/29　　上期　　　335.63
<6663> 太洋テクノ 　　東Ｓ　　 -4.15 　 10/24　　　3Q　　　　赤拡
<6864> エヌエフＨＤ 　東Ｓ　　 -4.14 　 10/30　　上期　　　 24.09
<5909> コロナ 　　　　東Ｓ　　 -3.94 　 10/30　　上期　　　　赤転

<4417> Ｇセキュリ 　　東Ｇ　　 -3.64 　 10/30　　上期　　　 37.69
<165A> ＳＢＩレオス 　東Ｇ　　 -3.26 　 10/30　　上期　　　 -5.26
<4262> ニフティＬＳ 　東Ｇ　　 -3.17 　 10/30　　上期　　　 40.95
<7299> フジオーゼ 　　東Ｓ　　 -3.15 　 10/28　　上期　　　 77.08
<9686> 東洋テク 　　　東Ｓ　　 -3.08 　 10/30　　上期　　　518.53

<5906> エムケー精工 　東Ｓ　　 -2.97 　 10/29　　上期　　　-13.47
<6230> ＳＡＮＥＩ 　　東Ｓ　　 -2.90 　 10/27　　上期　　　 13.01
<4308> Ｊストリーム 　東Ｇ　　 -2.70 　 10/30　　上期　　　-11.11
<6955> ＦＤＫ 　　　　東Ｓ　　 -2.65 　 10/29　　上期　　　-29.48
<9436> 沖縄セルラー 　東Ｓ　　 -2.57 　 10/24　　上期　　　　5.64

<9691> 両毛システム 　東Ｓ　　 -2.57 　 10/28　　上期　　　 87.31
<3793> ドリコム 　　　東Ｇ　　 -2.54 　 10/29　　上期　　　　赤拡
<9362> 兵機海 　　　　東Ｓ　　 -2.44 　 10/30　　上期　　　-42.67
<4347> ブロメディア 　東Ｓ　　 -2.30 　 10/30　　上期　　　 40.67
<6161> エスティック 　東Ｓ　　 -2.13 　 10/29　　上期　　　 -9.01

<3912> モバファク 　　東Ｓ　　 -2.06 　 10/24　　　3Q　　　 17.66
<3426> アトムリビン 　東Ｓ　　 -1.89 　 10/30　　　1Q　　　　6.19
<9709> ＮＣＳ＆Ａ 　　東Ｓ　　 -1.48 　 10/30　　上期　　　 61.77
<7687> ミクリード 　　東Ｇ　　 -1.44 　 10/30　　上期　　　 26.18
<5484> 東北鋼 　　　　東Ｓ　　 -1.42 　 10/30　　上期　　　 -6.31

<7191> イントラスト 　東Ｓ　　 -1.41 　 10/29　　上期　　　 22.81
<9914> 植松商会 　　　東Ｓ　　 -1.33 　 10/27　　上期　　　 -4.23
<3529> アツギ 　　　　東Ｓ　　 -1.22 　 10/30　　上期　　　　赤拡
<4080> 田中化研 　　　東Ｓ　　 -1.18 　 10/28　　上期　　　-95.66
<7919> 野崎紙 　　　　東Ｓ　　 -1.05 　 10/30　　上期　　　-28.97

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした31日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース