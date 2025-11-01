決算マイナス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】 … 東映アニメ、ドリコム、ダイハツイン (10月24日～30日発表分)
―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から31日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
▲No.3 日パレット <4690>
26年3月期の連結経常利益を従来予想の7.3億円→4.5億円(前期は4.7億円)に37.4％下方修正し、一転して3.0％減益見通しとなった。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<4479> マクアケ 東Ｇ -26.22 10/28 本決算 -15.16
<9353> 桜島埠 東Ｓ -21.25 10/24 上期 96.62
<4690> 日パレット 東Ｓ -15.37 10/27 上期 -14.65
<4366> ダイトーケミ 東Ｓ -14.56 10/29 上期 18.70
<2216> カンロ 東Ｓ -13.37 10/29 3Q 6.66
<6822> 大井電気 東Ｓ -12.91 10/30 上期 黒転
<4832> ＪＦＥシステ 東Ｓ -12.69 10/29 上期 -19.31
<4498> サイバトラス 東Ｇ -12.16 10/28 上期 26.98
<3911> Ａｉｍｉｎｇ 東Ｇ -10.28 10/28 3Q 黒転
<5532> リアルゲイト 東Ｇ -9.37 10/28 本決算 35.07
<4113> 田岡化 東Ｓ -8.85 10/29 上期 51.16
<4816> 東映アニメ 東Ｓ -7.85 10/29 上期 4.71
<5609> 日鋳造 東Ｓ -7.83 10/28 上期 黒転
<5279> 日本興業 東Ｓ -6.60 10/28 上期 黒転
<3969> エイトレッド 東Ｓ -6.47 10/29 上期 -8.11
<8914> エリアリンク 東Ｓ -5.53 10/29 3Q 17.15
<4367> 広栄化学 東Ｓ -5.53 10/29 上期 赤転
<6858> 小野測器 東Ｓ -5.27 10/27 3Q 赤縮
<6023> ダイハツイン 東Ｓ -5.09 10/30 上期 -17.03
<2428> ウェルネット 東Ｓ -4.96 10/30 1Q -13.58
<4556> カイノス 東Ｓ -4.69 10/28 上期 -9.73
<3850> イントラマト 東Ｓ -4.44 10/29 上期 335.63
<6663> 太洋テクノ 東Ｓ -4.15 10/24 3Q 赤拡
<6864> エヌエフＨＤ 東Ｓ -4.14 10/30 上期 24.09
<5909> コロナ 東Ｓ -3.94 10/30 上期 赤転
<4417> Ｇセキュリ 東Ｇ -3.64 10/30 上期 37.69
<165A> ＳＢＩレオス 東Ｇ -3.26 10/30 上期 -5.26
<4262> ニフティＬＳ 東Ｇ -3.17 10/30 上期 40.95
<7299> フジオーゼ 東Ｓ -3.15 10/28 上期 77.08
<9686> 東洋テク 東Ｓ -3.08 10/30 上期 518.53
<5906> エムケー精工 東Ｓ -2.97 10/29 上期 -13.47
<6230> ＳＡＮＥＩ 東Ｓ -2.90 10/27 上期 13.01
<4308> Ｊストリーム 東Ｇ -2.70 10/30 上期 -11.11
<6955> ＦＤＫ 東Ｓ -2.65 10/29 上期 -29.48
<9436> 沖縄セルラー 東Ｓ -2.57 10/24 上期 5.64
<9691> 両毛システム 東Ｓ -2.57 10/28 上期 87.31
<3793> ドリコム 東Ｇ -2.54 10/29 上期 赤拡
<9362> 兵機海 東Ｓ -2.44 10/30 上期 -42.67
<4347> ブロメディア 東Ｓ -2.30 10/30 上期 40.67
<6161> エスティック 東Ｓ -2.13 10/29 上期 -9.01
<3912> モバファク 東Ｓ -2.06 10/24 3Q 17.66
<3426> アトムリビン 東Ｓ -1.89 10/30 1Q 6.19
<9709> ＮＣＳ＆Ａ 東Ｓ -1.48 10/30 上期 61.77
<7687> ミクリード 東Ｇ -1.44 10/30 上期 26.18
<5484> 東北鋼 東Ｓ -1.42 10/30 上期 -6.31
<7191> イントラスト 東Ｓ -1.41 10/29 上期 22.81
<9914> 植松商会 東Ｓ -1.33 10/27 上期 -4.23
<3529> アツギ 東Ｓ -1.22 10/30 上期 赤拡
<4080> 田中化研 東Ｓ -1.18 10/28 上期 -95.66
<7919> 野崎紙 東Ｓ -1.05 10/30 上期 -28.97
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした31日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
