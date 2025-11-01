―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から31日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<6629> Ｔホライゾン 　東Ｓ 　 +15.03 　 10/24　　上期　　　　黒転
<1850> 南海辰村 　　　東Ｓ 　 +14.92 　 10/30　　上期　　　 77.95
<7646> ＰＬＡＮＴ 　　東Ｓ 　 +13.83 　 10/24　本決算　　　　7.93
<9733> ナガセ 　　　　東Ｓ 　 +13.16 　 10/27　　上期　　　234.48
<3891> 高度紙 　　　　東Ｓ 　 +11.59 　 10/30　　上期　　　　7.46

<6946> 日本アビオ 　　東Ｓ 　 +11.00 　 10/29　　上期　　　 73.07
<9029> ヒガシＨＤ 　　東Ｓ 　 +10.59 　 10/24　　上期　　　 65.30
<6337> テセック 　　　東Ｓ　　 +7.52 　 10/28　　上期　　　 79.88
<7022> サノヤスＨＤ 　東Ｓ　　 +6.69 　 10/30　　上期　　　　赤縮
<2393> ケアサプライ 　東Ｓ　　 +6.45 　 10/29　　上期　　　 34.19

<6484> ＫＶＫ 　　　　東Ｓ　　 +6.06 　 10/27　　上期　　　 23.35
<7477> ムラキ 　　　　東Ｓ　　 +5.45 　 10/29　　上期　　　-20.51
<7823> アトネイチャ 　東Ｓ　　 +5.37 　 10/30　　上期　　　 33.70
<9782> ＤＭＳ 　　　　東Ｓ　　 +4.29 　 10/27　　上期　　　　8.72
<1718> 美樹工業 　　　東Ｓ　　 +4.04 　 10/27　　　3Q　　　 96.16

<7908> ＫＩＭＯＴＯ 　東Ｓ　　 +4.00 　 10/30　　上期　　　 13.54
<3648> ＡＧＳ 　　　　東Ｓ　　 +3.90 　 10/30　　上期　　　116.72
<6659> メディアＬ 　　東Ｓ　　 +3.77 　 10/30　　上期　　　　赤縮
<3799> キーウェア 　　東Ｓ　　 +2.77 　 10/30　　上期　　　 35.66
<6912> 菊水ＨＤ 　　　東Ｓ　　 +1.10 　 10/30　　上期　　　　4.69

<9539> 葉ガス 　　　　東Ｓ　　 +0.86 　 10/30　　　3Q　　　 71.09
<9368> キムラユニテ 　東Ｓ　　 +0.84 　 10/30　　上期　　　　1.04
<8700> 丸八証券 　　　東Ｓ　　 +0.68 　 10/30　　上期　　　 61.19
<7570> 橋本総業ＨＤ 　東Ｓ　　 +0.59 　 10/29　　上期　　　-11.39
<9698> クレオ 　　　　東Ｓ　　 +0.34 　 10/30　　上期　　　 37.76

<5992> 中発条 　　　　東Ｓ　　 +0.30 　 10/30　　上期　　　　9.46
<7551> ウェッズ 　　　東Ｓ　　 +0.16 　 10/29　　上期　　　-23.32
<8699> ＨＳＨＤ 　　　東Ｓ　　 +0.10 　 10/30　　上期　　　 29.85
<8898> センチュ２１ 　東Ｓ　　 +0.09 　 10/30　　上期　　　 -7.08

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした31日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース