決算プラス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】 … 日本アビオ、メディアＬ、ＫＩＭＯＴＯ (10月24日～30日発表分)
―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から31日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。
■決算プラス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率
<6629> Ｔホライゾン 東Ｓ +15.03 10/24 上期 黒転
<1850> 南海辰村 東Ｓ +14.92 10/30 上期 77.95
<7646> ＰＬＡＮＴ 東Ｓ +13.83 10/24 本決算 7.93
<9733> ナガセ 東Ｓ +13.16 10/27 上期 234.48
<3891> 高度紙 東Ｓ +11.59 10/30 上期 7.46
<6946> 日本アビオ 東Ｓ +11.00 10/29 上期 73.07
<9029> ヒガシＨＤ 東Ｓ +10.59 10/24 上期 65.30
<6337> テセック 東Ｓ +7.52 10/28 上期 79.88
<7022> サノヤスＨＤ 東Ｓ +6.69 10/30 上期 赤縮
<2393> ケアサプライ 東Ｓ +6.45 10/29 上期 34.19
<6484> ＫＶＫ 東Ｓ +6.06 10/27 上期 23.35
<7477> ムラキ 東Ｓ +5.45 10/29 上期 -20.51
<7823> アトネイチャ 東Ｓ +5.37 10/30 上期 33.70
<9782> ＤＭＳ 東Ｓ +4.29 10/27 上期 8.72
<1718> 美樹工業 東Ｓ +4.04 10/27 3Q 96.16
<7908> ＫＩＭＯＴＯ 東Ｓ +4.00 10/30 上期 13.54
<3648> ＡＧＳ 東Ｓ +3.90 10/30 上期 116.72
<6659> メディアＬ 東Ｓ +3.77 10/30 上期 赤縮
<3799> キーウェア 東Ｓ +2.77 10/30 上期 35.66
<6912> 菊水ＨＤ 東Ｓ +1.10 10/30 上期 4.69
<9539> 葉ガス 東Ｓ +0.86 10/30 3Q 71.09
<9368> キムラユニテ 東Ｓ +0.84 10/30 上期 1.04
<8700> 丸八証券 東Ｓ +0.68 10/30 上期 61.19
<7570> 橋本総業ＨＤ 東Ｓ +0.59 10/29 上期 -11.39
<9698> クレオ 東Ｓ +0.34 10/30 上期 37.76
<5992> 中発条 東Ｓ +0.30 10/30 上期 9.46
<7551> ウェッズ 東Ｓ +0.16 10/29 上期 -23.32
<8699> ＨＳＨＤ 東Ｓ +0.10 10/30 上期 29.85
<8898> センチュ２１ 東Ｓ +0.09 10/30 上期 -7.08
※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした31日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース