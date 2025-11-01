元モーニング娘。の譜久村聖（29）が1日、都内で2冊同時発売となった写真集「瑠璃藍」、「Versl’Aube」（ともにワニブックス）の発売記念イベントを行った。2年ぶりで20代ラストとなる写真集。「グループ卒業して1年お休みした後に活動再開してからいろんなことに挑戦している中での発売はうれしい」と喜びを口にした。

撮影は初めて訪れたベトナムで行われた。「2冊の違いをハッキリと見せたい」とそれぞれ特徴的な仕上がりとなっている。「瑠璃藍」は笑顔などの自然体が多く、「Versl’Aube」は幻想的な部分が多く、その世界観に浸りたい人に向けてぴったりとなっている。

囲み取材では9年間リーダーを務めたモー娘。の話題にもなった。ライブなどには精力的に駆けつけており、「一言じゃ表せない感動を毎回もらってます」と刺激を受けている様子。一方で「一緒に活動してきたメンバーなので常に心配は絶えない」とも口にし、新しくリーダーに就任した野中美希のことなどを気にかけた。「私にできることはメンバーに呼ばれたらいつでも行くよって、現場にかけつけること」とし、「メンバー同士でモーニング娘。を信じて頑張って欲しい」とエールを送った。

また、20日に年内をもっての卒業を発表した北川莉央についても言及。北川をめぐっては、4月にSNSに投稿したと思われるメンバーへの不満やメンバーの盗撮とみられる画像が流出したことを受けて活動休止となっている。譜久村は「人間誰でも失敗してしまうことがあると思うので…」と話し出すと、思いがあふれたのか声を詰まらせた。目を潤ませながら「それを責めたりするのはあんまり良くないと思うので、皆が皆に優しくいてもらいたいなって思います」と伝えた。