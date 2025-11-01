地方に住む人たちが演劇や音楽を鑑賞する機会を増やそうと、文化庁は、劇団や関係団体と地方の劇場の連携を支援する取り組みを始める。

東京との格差を縮めるとともに、劇場や音楽堂などを中心とした地域活性化を図るのが狙いだ。

音楽コンサートの主催者を中心に作るコンサートプロモーターズ協会によると、２０２４年に開かれた全国の公演数は３万４２５１本。そのうち約３分の１の１万１２７７本が東京都での開催だった。近畿２府４県の合計７４９１本も大きく上回る。最少は徳島県の３８本だった。

２１年の国の社会生活基本調査によると、東京に住む１５歳以上の人のうち、過去１年間で演芸や演劇、舞踊を鑑賞した人は１２・８％で、全国平均の６・８％を大きく上回っている。

劇団や楽団、バレエ団など多くの主要な芸術団体は、東京など大都市を拠点にしている。ある地方ホールの担当者は「東京から来る多くの団員の交通費や宿泊費、楽器や道具の輸送費などがかさみ、資金面で厳しい」と嘆く。

文化庁によると、こうした芸術団体を招致できる関係を作れている地方劇場が少ないことも、地域格差が生まれる原因の一つだという。

格差を解消するため、文化庁は、継続的に公演を行う提携を結ぶことを条件に、優れた芸術団体やその統括団体と、地方の劇場や音楽堂に対して補助金を支給する。

音楽、演劇、舞踊、歌舞伎などの伝統芸能、落語などの大衆芸能の５分野が対象で、来年度に２０件程度を募集する。支援期間は３年程度を想定していて、採択された劇場の集客数１０％増を目指す。

芸術団体などが地方で継続的に公演を行っている例では、仲代達矢さん主宰の劇団「無名塾」の能登演劇堂（石川県七尾市）公演が知られる。新潟市民芸術文化会館「りゅーとぴあ」で年５回程度演奏会を開く東京交響楽団の事例もある。また、大津市の滋賀県立芸術劇場「びわ湖ホール」や札幌市の札幌文化芸術劇場「ｈｉｔａｒｕ」などは、東京の新国立劇場と協定を結び、オペラやバレエ公演の招致や共同制作を行っている。

文化庁の担当者は「劇場と芸術団体が連携することで、地方創生の推進につながることを期待したい」と話す。同庁は来年度予算の概算要求に、１０億２４００万円を盛り込んでいる。