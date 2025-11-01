東京都千代田区は来年度、区内にあるマンションやアパートの全空き部屋の状況を調査する方針を決めた。

都心のマンション価格高騰への対策として、改修費がないため放置されている空き部屋について区が費用を助成して改修を促し、廉価な賃貸物件として利用されることを目指す。

区はすでに一部物件の予備調査に着手している。本格的な全戸調査に向け、来年度の一般会計予算案に関連経費を盛り込む予定だ。

区関係者によると、区内の分譲・賃貸マンションやアパートの空き部屋は数千戸あるとみられる。区は来年春から１年がかりで空き部屋の特定を進めながら、物件の所有者に聞き取りを行うなどして部屋の状況を調査し、物件ごとに所有者の改修の意思や必要な費用などを確認する方針だ。調査結果を踏まえ、改修の促進に向けた適切な助成額などの検討を進めるという。

区内のマンション価格の高騰が続いていることを受け、同区は７月、不動産大手などでつくる不動産協会に、投機目的のマンション取引を制限するよう要請した。今回の調査についても、区内に在住できる人を増やせるよう、手頃な価格で借りられる区内の賃貸住宅の供給戸数を増やす目的があるという。