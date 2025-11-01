◇MLBワールドシリーズ第6戦 ドジャース3-1ブルージェイズ(日本時間1日、ロジャース・センター)

ドジャースのウィル・スミス選手が、この試合の山本由伸投手と佐々木朗希投手について振り返りました。

捕手のスミス選手は山本投手と佐々木投手をリードし、打っては3回に先制タイムリー2ベースを放つ活躍。負ければ敗退となった大一番でチームを勝利に導きました。

試合後の会見でスミス選手は、6回1失点と好投した山本投手を「本当に良かった」と称賛。「1点だけ失ったが、6回まで力投してくれた。最近彼が見せていた完投でこそなかったが、6回まで投げてくれたのは我々に必要だった」と、3戦連続完投勝利こそならなかったものの、その力投をたたえました。

山本投手は直近2試合はそれぞれ111球と105球で9回まで投げきりましたが、この日は6回を終えて96球。スミス選手は「相手は彼の投球数を増やして、マウンドから降ろすことに成功した」と、粘りを見せたブルージェイズ打線の姿勢に言及しました。

また、8回から登板した佐々木投手はピンチを作るも無失点。9回もマウンドにあがりましたがランナー2人を出したところで降板となりました。スミス選手は「彼のもっと良い姿を見たことがある。特にポストシーズンでは」と、佐々木投手本来の出来ではなかったとコメント。

「ただひたすら攻め続けることだ。どこでストライクを取れるか、スプリットはどこに落ちるか、どこで空振りを取れるか、彼の手持ちの武器で戦うだけ」と語ったスミス選手。それでも「8回を無失点で抑えたのは大きかった」と佐々木投手の勝利への貢献をたたえました。