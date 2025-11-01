先週行われた高市総理による所信表明演説。与党席から熱烈な拍手と歓声が上がる一方で、野党席から聞こえてきたのは多くの「ヤジ」だった。

【映像】ヤジの様子（実際の映像）

時に演説をかき消すヤジの大きさに、しびれを切らす者も…。本会議場はまさに、カオスな状態となった。この様子にSNSでは「人として恥ずかしい」「まるで学級崩壊だ」「品位がなさ過ぎる」などの声が噴出した。

一方、こうした声に反論したのが、立憲民主党・石垣のりこ参院議員。「議員は国民の代表として、政府の方針に疑義や不満を感じるとき、それを表明する責任を負っている。その表現の一つが『ヤジ』だ」（石垣氏）。

ヤジは「国会の華」と言われることもあるが、必要なのか。『ABEMA Prime』ではその意義について考えた。

■所信表明演説へのヤジ

今回の所信表明演説について、国民民主党の森洋介衆議院議員は、「国会の最前列の方に座ってたが、ヤジを飛ばしてた方々がちょうど近くにいた。いつもヤジを飛ばされているが、今回は一段と声が大きく、聞くに堪えないと思った」と振り返る。

また、「今回は特に参議院選挙から3カ月も国会は開いてなくて、国民が待ち望んでいた。しかも女性初の総理で、みんなワクワクして『どんなこと言ってくれるんだろう』と楽しみにしていた国民が多い中で、こうやって妨げられると納得できないのはその通りだろうと思う」と付け加えた。

小林史明氏は、ヤジについて、「うるさくて聞こえない。そもそもヤジはいらないと思うが、せめて所信表明演説は、みんなで聞く。質疑をする。それを元に予算委員会でも質疑をするという形なので、せめて質疑の場で、ヒントを与えるようなことがあれば、（ヤジは）ありえると思うが、所信表明演説にヤジはいらないんじゃないか」と述べた。

政治ジャーナリストの安積明子氏は、「国会議員は国民の代表。その国民が見ながら、考えてることを代弁するみたいな感じで（ヤジを）言うのは、ありがたい。あと、過去に三木武吉さんがヤジ将軍と言われていたが、そのヤジはウィットに富んでいた。そういう風なのだったら、見ていて面白いと思うが、妨害するような発言はちょっとやめてもらいたい」とコメント。

■「これまでは言ったもん勝ちだが、SNS普及によって特定されるのはいい動きだと思う」

コラムニストの小原ブラス氏は、「誰がヤジを飛ばしたのか、特定されないことがある。だから、別に飛ばすのはいいけど、誰が言っているのか、ある程度わかるようにした方がいい」との見方を示した。

これに対して、森氏は「SNSが普及して、誰が言ったのか、明確になったのが今回のいいところだと思っている。これまでは言ったもん勝ちで、犯人を捕まえられない形になっていたので、自由に言ってしまう。今回は言った人が特定されていて、幸にも不幸にもそれが評価を浴びるわけだから、それはいい動きだと思う」とした。

（『ABEMA Prime』より）