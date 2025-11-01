ワールドシリーズ第6戦

米大リーグ・ドジャースは10月31日（日本時間11月1日）、敵地でブルージェイズとのワールドシリーズ第6戦に臨み、3-1で勝利。2シーズン連続の世界一へ逆王手をかけた。試合後、ベンチ前で抱擁した日本人選手の光景に米ファンから歓喜の声が漏れた。

歓喜の瞬間、その場で共鳴した。

2点リードの9回、一死二、三塁のピンチを迎えるも、キケ・ヘルナンデス内野手の好判断で併殺に仕留め試合終了。その瞬間、ベンチは歓喜に沸いた。先発登板で好投した山本由伸投手は、そばにいた佐々木朗希投手と熱い抱擁を交わし喜びを噛み締めた。

負ければ世界一を逃す崖っぷちで迎えた一戦。両選手が思わず安堵したワンシーンをドジャース公式Xが「勝利のフォーメーション！」と記して捉えると、X上で反響。米ファンからは歓喜の声が続々と寄せられていた。

「友情の力で救われたね」

「勝利のハグ？」

「またやってくれ」

「ほんっっっっとうに嬉しい」

「美しい。もう一試合」

「これぞ俺のチームだ」

「一日を締めくくりとして最高」

ドジャースはこの勝利でワールドシリーズ通算成績を3勝3敗に。2年連続の世界一へ、勝負の行方を第7戦へ持ち込んだ。



（THE ANSWER編集部）