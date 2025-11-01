「最強ハンバーガー」は品質重視とコスパ重視のダブル受賞！【マニアが大激論して決定】

ファストフードの王様といえば、やはりハンバーガーだろう。’70年代から業界を牽引してきたマクドナルド、モスバーガー、ロッテリア、そして近年店舗数を急拡大させているバーガーキングの″四大チェーン″は、定番商品から新商品、季節商品まで幅広く展開し、消費者の胃袋をつかんでいる。

ハンバーガーメニューは4社で100種類をゆうに超えるが、安くて旨い「最強ハンバーガー」はどれなのか。フードアナリストの重盛高雄氏、フードジャーナリストの長浜淳之介氏、Ｂ級グルメ探究家の柳生九兵衛氏の″外食チェーン三賢人″が激論を交わした。

バーキンが急成長

――２社と比べて若干影が薄い気もするロッテリアはいかがでしょうか。

長浜 ″元祖″の流れで話すと、ロッテリアといえば『エビバーガー』（440円）ですね。’77年発売で爆発的なヒット商品になりました。サクサクの衣に包まれたエビパティは噛(か)むとプリッと弾け、こちらもタルタルソース、キャベツ、バンズの一体感が素晴らしい。次点で’08年のヒット作『絶品チーズバーガー』（440円）を推します。

重盛 私は『絶品ベーコンチーズバーガー』（540円）派ですね。強烈なチーズという個性に、香り豊かなベーコンが加わることで、より複雑な味わいとなりバランスが整う印象があります。

柳生 会社としては″絶品推し″なのでしょう。’23年に外食最大手のゼンショーが買収。絶品シリーズにフィーチャーした新業態『ゼッテリア』を立ち上げ、ロッテリアとの置き換えを進めています。

重盛 少しもったいない気はします。『トマト＆レタスビーフバーガー』（440円）など、ロッテリアでしか買えない逸品が目立たなくなっている。実は私がロッテリアで一番推しているメニューで、トマト、レタス、牛肉100％のパティに、刻みピクルス、ハニーマスタードソースと、多彩な味わいが魅力。咀嚼(そしゃく)しながら舌のあちこちでいろんな味を楽しめます。

柳生 わかります。実は私もゼッテリアには売っていない『リブサンドポーク』（540円）が推しです。厚みのあるポークパティをソフトフランスパンでサンドした長方形の形状が特徴で、みじん切りのタマネギにレタスもたっぷり。ボリューム感も素晴らしく、隠れた名作ですよ。ロッテリアは絶品シリーズ以外にも、魅力的な商品がちゃんとあると言いたい。頼むからゼッテリアにも置いてくれ〜！

――最近目にする機会が増えた、バーガーキングはいかがでしょうか。

柳生 他３社よりワンランク上の価格帯ですが、商品のサイズが大きくボリュームたっぷりなので、コスパ面で劣るということはありませんね。

長浜 独自のブロイラーで直火焼きをしているので、余分な脂が落ちる一方で、肉汁が溜まり、肉の旨味をこれでもか、と満喫できる。

重盛 「肉を食べてくれ」と言わんばかりのアメリカンなハンバーガーが売りですね。私の推しは『ワッパーチーズ』（690円）。肉々しいパティの噛みごたえにトマト、オニオン、チーズが奏でるハーモニーが胃袋をつかみます。

柳生 私もチーズ入りがオススメ。通常の『ワッパー』（590円）に100円プラスする価値はあります。

長浜 僕はさらに100円プラスして『クアトロチーズワッパー』（790円）のより濃厚なチーズソースを堪能したいですね。ほかには『スモーキーＢＢＱワッパー』（670円）もいいですね。バーキンは直火焼きでスモーキーな風味が特徴ですが、こちらはソースもスモーキーで「アメリカのハンバーガーを食べた」という満足感が得られます。

柳生 コンセプトがハッキリしていて、かつ他社と差別化できているのが強い。２年前は約200店舗でしたが今年300店舗を達成。これを記念して10月20日から24日まで、300円オフの「ワッパー祭り」を実施しています。

長浜 相次ぐ値上げで、各社の価格差が縮まると同時に高級路線のハンバーガーが許容されるようになってきた。だからコンセプトに注目が集まるようになったのでしょう。

柳生 その流れにバーキンは見事にハマりましたよ。10月9日に終わってしまいましたが、期間限定でビーフパティだけのメニューも出していました。これが旨くて、またやってくれないかと期待しています。このように商品展開もユニークで、今後も楽しみなチェーンです。

推しバーガーを点数化！

――結論に参りましょう。

長浜 モスバーガーの『新とびきりチーズ〜北海道チーズ〜』を推します。

重盛 私は『モスバーガー』ですね。味はもちろん、「残ったソースをどうしようか」という、食べ終わりまでの″エンタメ感″を推したい。

柳生 私は『モスチーズバーガー』。チーズがあってこそ、ソースのポテンシャルを最大限に発揮できると思います。

重盛 チーズが入ると私は甘みが強く出る印象があって、やはり普通の『モスバーガー』は曲げられないです。

長浜 どちらも美味しいんだけどなあ。

――皆様の推しバーガーを点数化した結果、『とびきりチーズ』とロッテリアの『トマト＆レタスビーフバーガー』がトップで並んでいます。二者択一では？

長浜 僕は変わらず『とびきりチーズ』。

重盛 私は『トマト＆レタス』です。

柳生 私は強いて言うなら『トマト＆レタス』ですが、『とびきりチーズ』も捨てがたい。どっちかなんて選べません。

――ちなみに『モスバーガー』党と『モスチーズバーガー』党が連立を組めば、単独首位に躍り出るのですが……。どちらかに統一できませんか？

重盛＆柳生 宗旨変えはできません！

三賢人の侃侃諤諤(かんかんがくがく)の議論は平行線をたどり、「最強ハンバーガー」は品質重視の『新とびきりチーズ〜北海道チーズ〜』（モスバーガー）と、コスパ重視の『トマト＆レタスビーフバーガー』（ロッテリア）のダブル受賞となった。今回の議論を参考に、さまざまなハンバーガーを楽しんでみてはいかがだろう。

『FRIDAY』2025年11月7日号より