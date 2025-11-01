「カバンの中が整理できない」人へ！【ハニーズ】週7で使いたい！「多ポケットバッグ」

カバンの中がいつもゴチャゴチャ……。そんな人は、【ハニーズ】から登場した「ポケット付きバッグ」を試してみて。外側と内側に複数のポケットが付いていて、散らかりがちな小物の整理に便利です。今回は、上品なレザー調とデイリー使いしやすいキャンバス生地のバッグをピックアップ。実用性もデザイン性も備わったバッグは、毎日のお出かけで手放せなくなるかも。

スタイリッシュな縦型フォルムのシンプルトート

【ハニーズ】「やわらか多ポケットトート」\2,980（税込）

すっきりとした縦型のフォルムが大人っぽいトートバッグ。なめらかなレザー調の素材感も、上品見えをサポートします。A4サイズがすっぽりと入る大きさなので、通勤用バッグにもおすすめ。バッグの内側は大きく3つに仕切られていて、その中にもポケットが配されていたり、外側の両サイドにもポケットがついていたりと収納も仕分けもしやすそうです。

ちょっとしたお出かけに使いやすいコンパクトサイズ

【ハニーズ】「仕切り付多ポケットバッグ」\2,280（税込）

カジュアルでデイリー使いしやすいキャンバス生地のトートバッグ。公式サイトによると「6つのスペースに分かれた便利な多ポケット仕様」とのことで、小物を整理しやすそうです。バッグ自体は小さめながら、ペットボトルを立てて入れることができるサイズで、見た目以上に収納力がありそう。

writer：Emika.M