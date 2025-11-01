「生食感チェルシー」セット登場！道南食品「函館市ふるさと納税 返礼品セット」

道南食品株式会社が、函館市への地域貢献の一環として、函館市ふるさと納税の返礼品セットの提供を開始します。

2025年11月1日より申し込み受付がスタートし、ふるさと納税限定の新商品を含む2種類のセットが登場です！

道南食品「函館市ふるさと納税 返礼品セット」

寄付金額：各12,000円

申し込み受付期間：2025年11月1日(土)〜 ※セットにより異なる

申し込み方法：各ふるさと納税サイト (※お取り扱いのないサイトもございます)

※各セット数量限定のため、無くなり次第終了となります。

道南食品が本社工場を構える函館市への地域貢献として提供を開始する、ふるさと納税の返礼品セット。

2024年夏に北海道の素材で生まれ変わった「北海道 生食感チェルシー」ブランドを中心にした、魅力的な2種類のセットがラインナップされます。

セットAには、ふるさと納税限定の新商品「北海道 生食感チェルシーキャラメルサンド バタースカッチ味」が含まれるのも注目のポイントです☆

セットA：生食感チェルシー2種と北海道生食感チェルシーキャラメルサンド1種のセット

申し込み受付期間：2025年11月1日(土)〜2025年11月20日(木)

発送開始予定日：2025年12月1日

セット内容：

北海道 生食感チェルシー バタースカッチ味：90g×1袋北海道 生食感チェルシー ヨーグルトスカッチ味：90g×1袋北海道 生食感チェルシーキャラメルサンド バタースカッチ味：6個入り×1箱 (ふるさと納税限定 ※2025年11月1日時点)

「北海道 生食感チェルシー」2種と、ふるさと納税限定の新商品「北海道 生食感チェルシーキャラメルサンド バタースカッチ味」がセットになっています。

「生食感チェルシー」は、北海道産の発酵バターや生クリーム、濃縮ヨーグルトペーストを使用した、やわらかく、とろけるくちどけが特徴です。

限定の「キャラメルサンド」は、“北海道生食感チェルシーバタースカッチ味”を、焼き菓子が練りこまれたサクサク食感のキャラメルチョコレートでサンドした逸品！

ちょっぴりほろ苦い、大人のキャラメルを極めた味わいが楽しめます。

セットB：北海道生食感チェルシー2種とサイコロキャラメル2種のセット

申し込み受付期間：2025年11月1日(土)〜2025年12月31日(水)

発送開始予定日：第一回2025年12月3日、第二回2026年1月14日

セット内容：

北海道 生食感チェルシー バタースカッチ味：90g×1袋北海道 生食感チェルシー ヨーグルトスカッチ味：90g×1袋北海道サイコロキャラメル：10粒(2粒×5箱)×3本北海道メロンサイコロキャラメル：10粒(2粒×5箱)×3本生食感チェルシーオリジナルショッパー

「北海道 生食感チェルシー」2種に加えて、道南食品のロングセラー「北海道サイコロキャラメル」2種が楽しめるセットです。

「北海道サイコロキャラメル」は、北海道の全脂練乳、砂糖などの素材を、鍋でじっくり煮詰めて作ったサイコロキャラメル。

北海道産メロンのパウダーを使用した、メロン味の「北海道メロンサイコロキャラメル」も入っています。

さらに、生食感チェルシーデザインのオリジナルショッパー付きです！

新商品「北海道 生食感チェルシーキャラメルサンド バタースカッチ味」について

セットAに含まれる、ふるさと納税限定の新商品「北海道 生食感チェルシーキャラメルサンド バタースカッチ味」。

2024年夏に北海道で生まれ変わった「北海道 生食感チェルシー」ブランドから登場する新しいタイプのお菓子です。

生食感チェルシーバタースカッチ味を、焼き菓子が練りこまれたサクサク食感のキャラメルチョコレートでサンド！

サクサクのキャラメルチョコと組み合わせることで、生食感チェルシーの食感とバタースカッチ味の味わいがさらに進化した、大人のキャラメルを極めた逸品です。

北海道の素材を活かした「生食感チェルシー」や、懐かしい「サイコロキャラメル」が楽しめる特別なセット。

特にふるさと納税限定の「キャラメルサンド」は、チェルシーファンなら見逃せない味わいです！

道南食品が提供する、函館市ふるさと納税の返礼品セット2種の紹介でした。

※「CHELSEA」は株式会社 明治の登録商標です。

