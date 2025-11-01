ÅÄ¸ý½ßÇ·²ð¡¢11Ç¯¤Ö¤êÃÏ¾åÇÈ¥É¥é¥Þ½Ð±é·èÄê¡¡TOKYO MX¤Ç¼ç±éºî¤¬3ÆüÏ¢Â³¤ÇÊüÁ÷
¡¡¸µKAT-TUN¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅÄ¸ý½ßÇ·²ð¡Ê39¡Ë¤¬¡¢TOKYO MX¤Ç12·î22Æü¤«¤é3ÆüÏ¢Â³¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¥É¥é¥Þ¡ØÍß¤·¤¬¤ê½÷»Ò¤ÈÌõ¤¢¤êÃË»Ò¡Ù¡ÊÁ°7¡§00¡Á¡Ë¤Ë¼ç±é¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÅÄ¸ý¤Ï11Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÃÏ¾åÇÈ¥É¥é¥Þ½Ð±é¤È¤Ê¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛKATŽ°TUN²ò»¶¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤òËÜ²»¤Ç·ãÇò¤·¤¿ÅÄ¸ý½ßÇ·²ð
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¶ÐÌ³¤¹¤ë²ñ¼Ò¤Ç¥»¥¯¥Ï¥é¤Îµ¿¤¤¤ò¤«¤±¤é¤ì¿ÍÀ¸¤¬°ìÊÑ¤·¤¿¼ç¿Í¸ø¤¬¡¢¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤Î´ÉÍý¿Í¤Î¿¦¤Ëº¸Á«¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤Ç¤Î¸òÎ®¤ò·Ð¤Æ½ý¤Ä¤¤¤¿¿´¤Ë´õË¾¤Î¸÷¤¬ºÆ¤ÓÅô¤ë¤Þ¤Ç¤ò¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÇÉÁ¤¯Îø°¦¥³¥á¥Ç¥£¥É¥é¥Þ¡£
¥»¥¯¥Ï¥é¤Îµ¿¤¤¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦¿ÀÅÄÂçÃÏ¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÜºî¤¬11Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÃÏ¾åÇÈ¥É¥é¥Þ½Ð±é¤È¤Ê¤ëÅÄ¸ý¡£¤µ¤é¤Ë¡¢TOKYO MX¤Ë¤Æ9·î¤ËÊüÁ÷¤·¤¿¥Û¥é¡¼¥É¥é¥Þ¡Ø¤â¤â¤Î±´¡Ù¤Ë¤â½Ð±é¤·ÇÐÍ¥¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤ÆÉý¹¤¯³èÌö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥¯¡¦¥æ¥Á¥ç¥ó¡¢¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥¹¥®¤Á¤ã¤ó¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê´é¿¨¤ì¤¬ÏÆ¤ò¸Ç¤á¤ë¡£
