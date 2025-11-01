先日行われたEFL杯・4回戦でブライトンを2-0で撃破したアーセナル。今季はここまで全コンペティション合わせて13戦3失点と堅守が光っており、このブライトン戦も相手を華麗にシャットアウトしている。



少し変わった記録ではあるが、これでアーセナルは『101試合連続で3失点以上喫していない』ことになった。



情報サイト『Transfermarkt』がまとめているが、アーセナルが最後に3失点喫したのは2023年5月に行われたルートン・タウン戦（4-3で勝利）まで遡る。そこから実に101試合連続で最大でも2失点しかしていないことになるのだ。





プレミアリーグの歴史を振り返ると、アーセナルの101試合より長い記録を持つチームは1つしかない。2016年から2018年にかけてのマンチェスター・ユナイテッドで、107試合だ。当時のマンUはジョゼ・モウリーニョが指揮していた時代で、難しい状況ながらも2016-17シーズンにはEFL杯、ヨーロッパリーグを制覇するなど結果を出している。アーセナルは当時のマンUが記録した107試合に近づいていて、今のところアーセナル守備陣が崩壊する気配は見られない。107試合の記録を楽に超えてきそうで、大量失点しない安定感こそアーセナルが現在プレミア首位に立っている理由だ。