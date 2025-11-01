今季の学生３大駅伝第２戦、全日本大学駅伝は２日、名古屋市熱田神宮西門前スタート、三重・伊勢市伊勢神宮内宮宇治橋前ゴールの８区間１０６・８キロで行われる。２日は名古屋市内で監督会見が行われ、２年ぶりの王座奪還を狙う駒大の藤田敦史監督は、「誰を使っても遜色ない走りができる自信があります。７区に佐藤圭汰（４年）、８区に山川拓馬（４年）を置いていますので、間違いなく最後は駒沢が勝つレースがしたい。前半区間もしのげる選手を置いていますので、前半流れに乗って７、８区で勝負したい」とうなずいた。

今回、出雲駅伝は登録なしだった５０００メートルの屋内日本記録保持者・佐藤はエース区間の７区にエントリーされ、前回８区区間賞と激走した主将の山川は３年連続同区に登録。主力の伊藤蒼唯（４年）、谷中晴（２年）、桑田駿介（２年）は補欠に温存された。

佐藤について、藤田監督は「自信を持って配置しました」ときっぱり言った。７月の日本選手権前に恥骨の炎症が見つかり、夏は別メニューで回復に専念。「出雲のエントリーまではスピード練習に踏み込んでいなかったので外しましたが、その後は調整できた。前半のスピード区間に入るより、後半の自分のペースで走る区間の方が自信があるということだったので」と７区起用の意図を説明。「２分５０秒くらいのペースではいけると思います。チームを押し上げる走りに期待します」と話した。

全日本大学駅伝は２０１８年から区間割が大きく変更され、７区が２番目に長い１７・６キロ、最終８区が最長の１９・７キロとなった。駅伝は「先手必勝」が鉄則だが、主力選手を序盤の区間に投入するか、終盤の長い区間に残すか、各校の戦略は見所のひとつ。伊勢路でも、出雲路に続く熱いレースが期待される。

昨年大会の覇者で今季開幕の出雲駅伝でも連覇し、昨季からの３大駅伝で４戦３勝の強さを見せる国学院大が優勝争いの中心になるだろう。エース山口、スーパールーキー鈴木、“山の名探偵”工藤を中心に出雲駅伝２位と健闘した早大、出雲駅伝で全６区間を３〜５位にまとめて３位となった創価大、全日本大学駅伝で最多の１６勝を誇る駒大も有力な優勝候補。出雲駅伝６位の城西大、同７位の青学大、同１０位の中大は出雲路から巻き返して優勝争いに加わる力を持つ。

ハーフマラソンで争われた箱根駅伝予選会（１０月１８日）から２週間で臨む中央学院大、順大、日大、東海大、大東大、日体大、立大は、どれだけ疲労回復できたか、が鍵を握る。

全日本大学駅伝の大会ルールでは、出場各校が１０月８日に選手１６人を登録。その中から１０月３０日正午までに１〜８区の選手と補欠５人を登録。レース当日の午前６時３０分まで区間登録選手と補欠登録選手を３人以内、交代できる。

駒大の全日本大学駅伝登録メンバーは以下の通り。

駒大の区間登録選手と補欠は以下の通り。

▽１区（ ９・５キロ）小山 翔也（３年）

▽２区（１１・１キロ）牟田 颯太（１年）

▽３区（１１・９キロ）帰山 侑大（４年）

▽４区（１１・８キロ）安原 海晴（３年）

▽５区（１２・４キロ）菅谷 希弥（２年）

▽６区（１２・８キロ）村上 響（３年）

▽７区（１７・６キロ）佐藤 圭汰（４年）

▽８区（１９・７キロ）山川 拓馬（４年）

▽補欠

伊藤 蒼唯（４年）

植阪 嶺児（３年）

島子 公佑（３年）

桑田 駿介（２年）

谷中 晴（２年）