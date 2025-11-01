¡Ö¾¡Éé¤ò°ì½ÖËº¤ì¤ë²Ä°¦¤é¤·¤µ¡×º£Ç¯¤â²ñ¤¨¤¿¤Í¡ªÆ£°æÁïÂÀÎµ²¦¤È¡È¤¯¤ÞºÇÃæ¡É¤¬ºÆ²ñ
¡¡¾´ý¤ÎÆ£°æÁïÂÀÎµ²¦¡ÊÌ¾¿Í¡¢²¦°Ì¡¢´ýÀ»¡¢´ý²¦¡¢²¦¾¡¢23¡Ë¤Ëº´¡¹ÌÚÍ¦µ¤È¬ÃÊ¡Ê31¡Ë¤¬Ä©Àï¤¹¤ëÂè38´üÎµ²¦Àï¼·ÈÖ¾¡Éé¤Ï11·î1Æü¡¢µþÅÔ»Ô¤Î¡ÖÁíËÜ»³ ¿ÎÏÂ»û¡×¤ÇÂè3¶É2ÆüÌÜ¤ÎÂÐ¶É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¾¡Éé¤Î²Â¶¤Ç·Þ¤¨¤¿Ãë¿©¤Ë¤Ï¡¢Æ£°æÎµ²¦¤¬¡Ö¥Á¡¼¥º¥É¥ê¥¢¡×¤È¡ÖÏÂ¹ÈÃã¡×¤òÃíÊ¸¡£¥É¥ê¥ó¥¯¤Ë¤Ï¡¢¿ÎÏÂ»ûÂÐ¶É¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡È¤¯¤ÞºÇÃæ¡É¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤âºÆ³«¤ò´î¤ÖÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¤«¤ï¤¤¤¤¡ÄÆ£°æÎµ²¦¤È¡ÈºÆ²ñ¡É¤·¤¿¤¯¤ÞºÇÃæ
¡¡À¤³¦°ä»º¡¦¿ÎÏÂ»û¤òÉñÂæ¤ËÁè¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥·¥ê¡¼¥ºÂè3Àï¡£7Ç¯Ï¢Â³7²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤Ã¤¿¿ÎÏÂ»û¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¾¡Éé¤á¤·¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡Ù¤ò¼Â»Ü¡£µþÅÔ¤ÎÃÏ»ºÃÏ¾Ã¤¬¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¤¢¤ëÉÊ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤ÎÉ÷Ì£¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤ò¾ò·ï¤Ë¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¸øÊç¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ï¿ÎÏÂ»ûÇÒ´Ñ¼Ô¡¢¥Í¥Ã¥ÈÅêÉ¼¤Ë¤è¤ëÂè1¼¡¿³ºº¡¢¤µ¤é¤Ë¿ÎÏÂ»û¤ÎÂè¸Þ½½°ìÀ¤ÌçÀ×¡¦À¥ÀîÂç½¨ÂçÁÎÀµàÉ²¼¡¢Ìò°÷¡¢¿¦°÷¤Ë¤è¤ëºÇ½ªÁª¹Í²ñ¤ò·Ð¤Æ¡¢¾¡Éé¤á¤·ÉôÌç8ÉÊ¡¢¥¹¥¤¡¼¥ÄÉôÌç8ÉÊ¡¢¥É¥ê¥ó¥¯ÉôÌç8ÉÊ¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤¬·èÄê¡£Î¾ÂÐ¶É¼Ô¤ËµþÅÔ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡Ö¿©Ê¸²½¡¦¿©¤ÎÌ¥ÎÏ¡×¤Ë°î¤ì¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2ÆüÌÜ¤ÎÃë¿©¤Ë¤Ï¡¢Æ£°æÎµ²¦¤¬¡ÖµþÅÔ¤Î¿©ºà¤ò»È¤Ã¤¿¥Õ¥£¥ì¥ó¥Ä¥§É÷¥Á¡¼¥º¥É¥ê¥¢¡×¤òÃíÊ¸¡£µþÅÔ¡¦Èþ»³¤Î¼¯Æù¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¼Ñ¹þ¤ó¤ÀÇ»¸ü¥½¡¼¥¹¤ÈµþÅÔ¸ÅÍè¤ÎÇò¤¤¤ó¤²¤óÆ¦¡¦µÀ±àÆ¦¤òÊñ¤ß¹þ¤ß¡¢¥Ú¥³¥ê¡¼¥Î¥Á¡¼¥º¤ò½Å¤Í¤Æ¾Æ¤¾å¤²¤¿¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥É¥ê¥¢¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¤Ë¤Ï¡ÖÏÂ¹ÈÃã¤Î¾È¤êÍÕ¤òÅº¤¨¤Æ¡×¤ò¥ª¡¼¥À¡¼¡£ÎÐÃã¤Ë¶á¤¤¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¤Î¹ÈÃã¤Ç¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¹ÈÍÕ¤òÌÏ¤·¤¿Çö¤¤¤è¤¦¤«¤ó¤¬Éâ¤«¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÏÂ¹ÈÃã¤Ï¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¤¯¤Þ·¿¤ÎºÇÃæ¤â°ì½ï¤ËÄó¶¡¡£²áµî¤Ë¤âÆ£°æÎµ²¦¤Ï¤³¤Î¤¯¤ÞºÇÃæ¤òÃíÊ¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ABEMA¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤ë¿ùËÜÏÂÍÛÏ»ÃÊ¡Ê34¡Ë¤â¡Ö¾¡Éé¤ò°ì½ÖËº¤ì¤ë²Ä°¦¤é¤·¤µ¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤ï¤¯¤ï¤¯¡£»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤â¡Ö¤¯¤Þ¡¼¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¤¯¤Þ¤µ¤ó¡×¡Ö¤¯¤ÞºÇÃæ¤Ï¤â¤¦¥ì¥®¥å¥é¡¼¡×¡Ö²û¤«¤·¤Î¥¯¥ÞºÇÃæ¡×¡Ö¤ï¡¼¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È¡ÈºÆ³«¡É¤ò´î¤ÖÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢º´¡¹ÌÚÈ¬ÃÊ¤Ï¤Æ¤Þ¤ê¼÷»Ê¤äµ¨Àá¤ÎÃÏÌîºÚ¤Î¿æ¤¹ç¤ï¤»¤Ê¤É¡¢¡Èµþ¤ÎÌ£¡É¤òËþµÊ¤Ç¤¤ë¡Ö´îÂ¿Çµ¸æÁ·¡×¤ÎÃíÊ¸¤À¤Ã¤¿¡£
